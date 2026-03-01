Războiul din Orientul Mijlociu explodează: moartea liderului iranian declanșează sărbătoare și violență în stradă, pe măsură ce conflictul armat escaladează
Postat la: 01.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de iranienei. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a lansat atacuri asupra a 27 de baze americane în Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera.
Sursa menționată susține că desfășoară al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentul american și israelian asupra Iranului. Armata iraniană a lansat atacuri „extinse cu rachete și drone" asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune. Sunt vizate baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.
Cel puțin 11 explozii au fost auzite pe cerul de deasupra capitalei Doha din Qatar, relatează locuitorii orașului. Explozii s-au auzit și la Dubai. În schimb, în Israel a pornit sistemul de alarmare a populației.
Uciderea lui Khamenei de către SUA și Israel a declanșat reacții în întreaga lume. Unii au sărbătorit pe străzi dispariția liderului suprem. În alte locuri au loc proteste. În capitala Irakului, Bagdad, manifestanții s-au confruntat cu forțele de securitate din Zona Verde a orașului, unde se află sediile guvernului irakian, parlamentului și ambasadelor străine.
Martorii au declarat că protestatarii încercau să se mobilizeze pentru a lua cu asalt Ambasada SUA. Totodată, mai mulți protestatari încearcă să blocheze vehiculele la un sens giratoriu de lângă o poartă care duce la Zona Verde.
Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.
Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.
„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată", a scris președintele SUA.
Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă" din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA-Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.
Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după confirmarea uciderii liderului iranian Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de armata iraniană. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.
