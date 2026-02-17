Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american

Președin­nte­le SUA, Donald Trump, a declarat că va avea un rol „indirect" în negocierile cruciale dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului. Discuțiile sunt programate pentru marți, la Geneva, și sunt considerate de Washington extrem de importante.

„Voi fi implicat în aceste negocieri, indirect. Şi vor fi foarte importante", a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One. Contextul negocierilor este tensionat. Statele Unite au decis trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu, în timp ce armata americană se pregătește pentru scenariul unui conflict de durată, în cazul în care dialogul cu Iranul eșuează.

Oficiali americani au transmis că opțiunea militară rămâne pe masă, iar Trump a amintit că Iranul a resimțit deja consecințele unei poziții rigide vara trecută, când SUA au lovit instalații nucleare iraniene. Președintele american a sugerat că, de această dată, Teheranul ar fi mai dispus să ajungă la o înțelegere. „Nu cred că vor să suporte consecinţele unui eşec al negocierilor", a declarat Trump.

Anterior atacurilor americane din iunie, discuțiile erau blocate de cererea Washingtonului ca Iranul să renunțe complet la îmbogățirea uraniului pe teritoriul său, considerată de SUA o posibilă cale spre arma nucleară. Trump a subliniat că un acord ar fi fost preferabil intervenției militare, dar a susținut că situația a impus folosirea forței. „Am fi putut ajunge la un acord în loc să trimitem avioanele B-2 pentru a le distruge potenţialul nuclear. Şi a trebuit să trimitem avioanele B-2", a spus el, referindu-se la bombardierele stealth americane. „Sper că vor fi mai rezonabili."

De partea cealaltă, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a întâlnit luni cu șeful agenției nucleare a ONU. Într-un mesaj public, acesta a afirmat că se află la Geneva pentru a încerca „să ajungă la un acord corect şi echitabil". Totodată, Araqchi a trasat o linie clară în negocieri: „Ceea ce nu este pe masa negocierilor: supunerea în faţa ameninţărilor".