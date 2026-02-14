Zelenski se revoltă împotriva americanilor după ce a fost presat să cedeze în fața rușilor: SUA cer prea des concesii Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat preocuparea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în negocieri, relatează Reuters, informează Agerpres.

"Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale, de ajutor pentru noi, dar, sincer, uneori mi se pare că părţile discută despre lucruri complet diferite", a declarat Zelenski într-un discurs susţinut la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC).

Liderul ucrainean a spus că simte "puţină" presiune din partea preşedintelui american Donald Trump, care a declarat vineri că Zelenski nu ar trebui să rateze "oportunitatea" de a face pace în curând.

"Americanii se întorc adesea la subiectul concesiilor şi prea des aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei, nu al Rusiei", a spus Zelenski.

Totuşi, el a adăugat că speră că SUA vor rămâne implicate în negocieri şi că va exista o oportunitate pentru Europa, despre care spune că este în prezent marginalizată, să joace un rol mai important.

Zelenski şi-a exprimat în trecut preocuparea că alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congresul SUA vor face administraţia americană să se concentreze asupra unor chestiuni politice interne după perioada de vară. Ucraina şi Rusia s-au angajat în două runde recente de convorbiri mediate de SUA la Abu Dhabi, care au fost descrise de cele două părţi drept constructive, deşi nu au dus la progrese majore.

Rusia a anunţat că delegaţia sa la Geneva va fi condusă de consilierul lui Vladimir Putin Vladimir Medinski, o schimbare faţă de Abu Dhabi, unde echipa rusă a fost condusă de şeful informaţiilor militare Igor Kostiukov.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medijski gestionează discuţiile, acuzându-l că ţine lecţii de istorie echipei Ucrainei, în loc să se angajeze în negocieri substanţiale.