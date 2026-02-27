A izbucnit un război de mare amploare între Pakistan și Afganistan: Se trage din toate direcțiile

Un nou război a izbucnit în noaptea de joi spre vineri. Un ministru din Pakistan a anunțat că țara sa este în „război deschis" cu Afganistanul vecin. Ambele țări au lansat atacuri aeriene peste noapte și tensiunile escaladează extrem de rapid.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat că Pakistanul se află într-un „război deschis" cu Afganistanul vecin, potrivit Sky News. Declarația a fost făcută vineri după ce ambele țări au lansat atacuri aeriene nocturne. Khawaja Muhammad Asif a mai spus că răbdarea Islamabadului s-a epuizat pe măsură ce tensiunile au escaladat. „Paharul nostru de răbdare a dat pe dinafară. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan n.r.)". În timpul atacului au fost victime de ambele părți, a precizat ministrul pakistanez.

Forțele aeriene pakistaneze au lansat atacuri asupra capitalei afgane, Kabul, și a orașului Kandahar, vizând poziții ale regimului taliban. Atacurile vin ca răspuns la o ofensivă terestră „la scară largă" lansată de talibani împotriva pozițiilor militare pakistaneze de-a lungul graniței. Tensiunile s-au intensificat după ce Pakistanul a efectuat lovituri aeriene în provinciile Nangarhar și Paktika pe 22 februarie, susținând că a ucis 70 de teroriști. ONU a raportat însă moartea a cel puțin 13 civili în acele atacuri.

Pakistanul acuză guvernul taliban că oferă refugiu grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), care a lansat un val de atentate sângeroase pe teritoriul pakistanez, inclusiv un atac asupra unei moschei din Islamabad în februarie, soldat cu peste 30 de morți. Talibanii neagă aceste acuzații, considerând problemele de securitate ale Pakistanului drept chestiuni interne.