Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"

Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe care il redam in cele ce urmeaza:

"Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou? Cereți de la noi, nemții, care încercăm din toate puterile să ne salvăm țara de la colaps, la care ați contribuit cu cererile voastre nesfârșite și politicile iresponsabile? Vii la noi cu mâna întinsă ca un cersetor dintr-o gară dar in acelasi timp te comporți ca un dictator arogant ce se crede centrul universului si in jurul căruia trebuie să se invarte toată planeta! Ți-ai transformat țara într-o groapă fără fund în care banii, energia și viitorul ni se scurg! Cu toate astea îndrăznesti să ne predici despre cum să trăim?!

Domnule, esti doar un comediant care inca nu si-a iesit din rol! Vorbești despre libertate și democrație dar tu ești cel care a interzis toate partidele de opoziție, ai închis televiziunile, ai redus la tăcere toți disidenții lăsând doar propriul tău purtător de cuvânt mincinos de propagandă! Tu ești cel care se teme de propriul popor mai mult decât de orice dușman extern! Popularitatea ta a scăzut de mult, iar tu o știi foarte bine! De-asta te agăți de putere cu o strângere mortală folosind războiul pe post de frunză de măslin. Ești un uzurpator, un dictator care se teme până și de umbra propriului popor, totuși nu ți-e frică să-l trimiți la moarte sigură!?

Libertatea ta e libertatea pentru tine și gașca ta coruptă, în timp ce ukrainienii obișnuiți mor pentru palatele, iahturile și conturile tale offshore! Fața ta domnule Zelensky a devenit sinonimă cu ipocrizia. Apelezi la noi pentru solidaritate, dar solidaritate cu cine? Cu un regim împotmolit în corupție din cap până în picioare, un regim în care fiecare funcționar este o lipitoare nesătulă, un regim care el însuși provoacă conflicte în loc să caute soluții pașnice, așa cum fac liderii responsabili. Voi, care ati respins demonstrativ acordurile de la Minsk, care ati sabotat orice tentativa de soluționare pașnică, care ati declarat cu mândrie ruperea tuturor legăturilor care duc la pace.

Dumneata nu vrei pace, domnule Zelensky. Dumneata ai nevoie de război pentru că este șansa ta de a rămâne la putere, de a continua să-ți îndestulează buzunarele cu miliardele pe care vi le trimitem. Ați transformat Germania într-o vacă de muls, vă plătim datoriile, vă susținem guvernul și vă hrănim zișii refugiați care vin aici nu pentru a lucra, ci pentru a trăi de pe urma contribuabilului german, provocând tulburări și cerând tratament special. Aceștia primesc beneficii la care pensionarii, care au muncit toată viața și au contribuit la prosperitatea Germaniei, nu pot decât să viseze. Luăm de la copiii și bătrânii noștri să va trimitem voua în timp ce voi cumpărați vile, iahturi și mașini de lux pentru familia și anturajul vostru! Asta nu e solidaritate, domnule Zelensky, e jaf în plină zi, cinic și nerușinat. Ne furați banii, iar oamenii sunt răpiți de pe străzile din țara voastră pentru că nu vor să lupte împotriva Rusiei. Ești un jefuitor."