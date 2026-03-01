Un apropiat al lui Netanyahu dezvăluie cum s-a dat atacul asupra complexului rezidențial al ayatollahului Khamenei: „Se afla sub pământ, dar probabil nu în propriul buncăr"

Aproximativ 30 de bombe au fost lansate sâmbătă împotriva complexului rezidențial al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri desfășurate în comun de către Israel și Statele Unite, anunță televiziunea israeliană Canal 12.

"Treizeci de bombe au fost lansate împotriva complexului. Khamenei se afla sub pământ, dar probabil nu în propriul buncăr", a declarat pe post un jurnalist-vedetă, Amit Segal, cunoscut ca un apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu, fără să citeze vreo sursă.

Premierul israelian a anunțat sâmbătă seara, într-o alocuțiune televizată, că "există semne" că Ali Khamenei a murit. "În această dimineață, am distrus, într-un atac-surpriză, complexul tiranului Khamenei, în centrul Teheranului", a declarat Netanyahu. "Există multe semene că tiranul nu mai este", a dat el asigurări.

Benjamin Netanyahu a anunțat de asemenea că Israelul a "eliminat oficiali de rang înalt ai regimului" și programului nuclear iranian în prima zi a atacului americano-israelian în Iran.

"În această (sâmbătă) dimineața, am eliminat oficiali de rang înalt ai regimului ayatollahilor, comandanți ai Gardienilor Revoluției, responsabili de prim-plan ai programului nuclear și vom continua", a anunțat Benjamin Netanyahu în această alocuțiune televizată.

"În zilele următoare, vom lovi mii de ținte ale regimului terorist", a anunțat el. Teheranul a negat, sâmbătă după-amiaza, moartea unor oficiali iranieni în atacurile israeliano-americane.