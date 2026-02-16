Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri pentru a întări controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate şi pentru a facilita achiziţionarea de terenuri de către colonişti, o mişcare pe care palestinienii au numit-o „anexare de facto".
Cisiordania se numără printre teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru un viitor stat independent. O mare parte din aceasta se află sub controlul militar israelian, cu o autonomie palestiniană limitată în unele zone administrate de Autoritatea Palestiniană susţinută de Occident.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu alegeri la sfârşitul acestui an, consideră că înfiinţarea oricărui stat palestinian reprezintă o ameninţare la adresa securităţii. Coaliţia sa de guvernare, care are o bază electorală largă în colonii, include mulţi membri care doresc ca Israelul să anexeze Cisiordania, teritoriu capturat în războiul din Orientul Mijlociu din 1967, la care Israelul invocă legături biblice şi istorice.
Miniştrii au votat în favoarea începerii unui proces de înregistrare a terenurilor pentru prima dată din 1967, la o săptămână după aprobarea unei alte serii de măsuri în Cisiordania, care au atras condamnarea internaţională. „Continuăm revoluţia colonizării şi consolidăm controlul nostru asupra tuturor părţilor teritoriului nostru", a declarat ministrul de finanţe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich.
Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat că înregistrarea terenurilor este o măsură de securitate vitală, în timp ce cabinetul a afirmat într-o declaraţie că este „un răspuns adecvat la procesele ilegale de înregistrare a terenurilor promovate de Autoritatea Palestiniană". Ministerul de Externe a declarat că măsura va promova transparenţa şi va contribui la soluţionarea disputelor funciare.
Preşedinţia palestiniană a condamnat această măsură, afirmând că ea constituie „o anexare de facto a teritoriului palestinian ocupat şi o declaraţie a începerii planurilor de anexare menite să consolideze ocupaţia prin activităţi ilegale de colonizare". Organizaţia israeliană de monitorizare a colonizării Peace Now a declarat că măsura ar putea duce la deposedarea palestinienilor de până la jumătate din Cisiordania.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a exclus anexarea Cisiordaniei de către Israel, dar administraţia sa nu a încercat să limiteze accelerarea construirii de colonii de către Israel. Cea mai înaltă instanţă a Naţiunilor Unite a declarat într-un aviz consultativ neobligatoriu din 2024 că ocuparea teritoriilor palestiniene şi a coloniilor de către Israel este ilegală şi ar trebuit să înceteze cât mai curând posibil. Israelul contestă acest punct de vedere.
Autoritatea Palestiniană, Egiptul şi Qatarul au denunţat duminică seara adoptarea de către guvernul israelian a unor noi măsuri funciare care îi consolidează controlul asupra Cisiordaniei, decizia stârnind temeri cu privire la anexarea teritoriului palestinian ocupat, relatează AFP.
La o săptămână după aprobarea legislaţiei care facilitează achiziţiile de terenuri de către colonişti, cabinetul de securitate israelian a dat undă verde duminică pentru lansarea unui proces de înregistrare a terenurilor, prima astfel de iniţiativă de la ocupaţia din 1967, conform radioului militar israelian.
Pe platforma X, Ministerul de Externe al Autorităţii Palestiniene "a condamnat ferm" această decizie şi a respins "orice încercare de a desemna terenurile din Cisiordania drept 'teritoriu public' aflat sub controlul forţei de ocupaţie". Ministerul consideră noile măsuri "invalide din punct de vedere juridic" şi echivalente cu "începutul de facto al unui proces de anexare".
La rândul său, Egiptul "condamnă în termenii cei mai duri" aceste anunţuri, pe care le consideră "o escaladare periculoasă care vizează consolidarea controlului israelian" asupra Cisiordaniei şi o încălcare a acordurilor internaţionale, a transmis guvernul pe X. Tot pe X, diplomaţia din Qatar a denunţat măsurile, pe care le-a descris ca fiind "o extindere a planurilor (Israelului) de a priva poporul palestinian de drepturile sale".
În urmă cu o săptămână, Israelul îşi atrăsese deja numeroase critici după adoptarea unei serii de măsuri care facilitează achiziţiile de terenuri pentru coloniştii israelieni, în special prin abrogarea unei legi vechi de decenii care le interzicea evreilor să achiziţioneze direct terenuri în Cisiordania.
Aceste măsuri permit, de asemenea, autorităţilor israeliene să administreze anumite situri religioase, chiar şi atunci când acestea sunt situate în zone aflate sub controlul Autorităţii Palestiniene. Ministerul israelian de Externe a apărat pe X legalitatea măsurilor aprobate duminică, despre care a spus că vizează "a pune ordine în procedurile de înregistrare a terenurilor" şi "rezolvarea disputelor juridice".
El le-a justificat acuzând Autoritatea Palestiniană că îşi desfăşoară propriile "proceduri ilegale de înregistrare funciară" în zone presupuse a fi sub controlul israelian, conform Acordurilor de la Oslo din anii 1990.
Activitatea de colonizare a continuat sub fiecare guvern israelian, atât de stânga, cât şi de dreapta, începând din 1967 şi s-a intensificat semnificativ sub administraţia actuală, în special de la începutul războiului din Gaza, care a debutat pe 7 octombrie 2023, odată cu atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului.
Pe lângă Ierusalimul de Est, ocupat şi anexat de Israel, peste 500.000 de israelieni trăiesc acum în Cisiordania în aşezări pe care ONU le consideră ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, printre aproximativ trei milioane de palestinieni.
