Cum au decis Trump și Netanyahu să folosească China pentru a pune presiune pe Iran. Teheranul, împins să facă mai multe concesii
Postat la: 15.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în timpul întâlnirii lor de miercuri, de la Casa Albă, că SUA vor crește presiunea economică asupra Iranului, în special în ceea ce privește vânzările de petrol către China, potrivit a doi oficiali americani informați despre această problemă.
Peste 80% din exporturile de petrol iranian merg către China. Dacă China își reduce achizițiile de petrol din Iran, presiunea economică asupra Iranului ar crește semnificativ, scrie Axios. Acest lucru ar putea schimba calculele Iranului și l-ar putea împinge să facă mai multe concesii în ceea ce privește programul său nuclear. Oficialii americani spun că campania de presiune maximă va avea loc odată cu discuțiile nucleare cu Iranul și cu consolidarea militară continuă în Orientul Mijlociu pentru posibile atacuri dacă diplomația eșuează.
„Am convenit că vom exercita presiune maximă asupra Iranului, de exemplu, în ceea ce privește vânzările de petrol iranian către China", a declarat un oficial american de rang înalt. Un ordin executiv semnat de Trump acum 10 zile va permite SUA să crească presiunea economică asupra Iranului. Documentul oferă secretarului de Stat și secretarului Comerțului posibilitatea de a recomanda președintelui să impună tarife de până la 25% oricărei țări care desfășoară afaceri cu Iranul.
Orice tarife impuse Chinei pentru cumpărarea de petrol iranian ar complica ceea ce este deja o relație tensionată, SUA încercând să păstreze fluxul vital de magneți de pământuri rare și să protejeze un summit planificat pentru aprilie la Beijing. Și, deși Iranul este un producător major de petrol, piețele sunt mai îngrijorate de perturbările regionale dacă iranienii ar lua măsuri pentru a întrerupe fluxul de petrol din alte țări.
Oficialii americani au declarat că Netanyahu și Trump au convenit să se ajungă la un Iran fără capacitatea de a obține arme nucleare, dar nu s-au pus de acord cu privire la modalitatea de a ajunge acolo. Netanyahu i-ar fi spus lui Trump că este imposibil să se încheie o înțelegere bună cu Iranul și a susținut că, chiar dacă se semnează o înțelegere, Iranul nu o va respecta, a declarat un oficial american.
Oficialul american a spus că Trump i-a spus lui Netanyahu că crede că există o șansă de a ajunge la o înțelegere cu Iranul. „Vom vedea dacă este posibil. Hai să încercăm", a spus Trump, potrivit oficialului american. În ultimele zile, Trump i-a întrebat pe consilierii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, care sunt șansele de a ajunge la un acord cu Iranul.
Un oficial american a declarat că Witkoff și Kushner i-au spus lui Trump că istoria arată că este dificil, dacă nu imposibil, să se ajungă la un acord bun cu Iranul. Dar i-au spus și lui Trump că, până acum, iranienii spun toate lucrurile corecte.
Kushner și Witkoff i-au spus lui Trump că vor continua negocierile și vor menține o linie fermă, iar dacă iranienii vor fi de acord cu un acord pe care îl consideră satisfăcător, îi vor oferi opțiunea, astfel încât să poată decide dacă vrea să o facă, a declarat un oficial american. Marți, Witkoff și Kushner se vor întâlni cu iranienii la Geneva pentru o a doua rundă de negocieri.
Jurnalistul iranian Ali Gholhaki a scris pe X că mesajele lui Witkoff includeau o propunere a SUA ca Iranul să suspende îmbogățirea uraniului timp de trei până la cinci ani. După această perioadă, Iranul ar putea îmbogăți uraniul la niveluri foarte scăzute.
Pretinsa propunere ar fi inclus și scoaterea a 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit pe care iranienii îl au în prezent în afara țării. Reporterul iranian a susținut că această propunere a fost respinsă de Iran. Un oficial american a negat că SUA le-ar fi prezentat iranienilor o astfel de propunere.
