Strategia administrației de la Washington, care mizează pe o prăbușire a regimului de la Teheran într-un interval optimist de câteva săptămâni, pare să ignore fundamentele rezilienței iraniene. Din punct de vedere istoric și economic, un colaps sistemic nu poate fi precipitat în mai puțin de câteva luni, chiar și în condiții de hiperinflație severă. Mai mult, loialitatea structurilor militare și tendința populației de a se solidariza cu puterea în fața unei agresiuni externe sugerează că bombardamentele americano-israeliene ar putea produce un efect contrar celui scontat: o consolidare a regimului sub asediu.

Complexitatea geografică și demografică a Iranului transformă orice intervenție directă într-o provocare logistică fără precedent. Teheranul, o metropolă de două ori mai mare decât suprafața Fâșiei Gaza și cu o densitate umană copleșitoare, face ca modelul unei capitulări rapide prin atacuri aeriene să fie nerealist. Din acest motiv, Pentagonul pare să prefere externalizarea conflictului către actori regionali. O confruntare între Iran și o coaliție a statelor arabe pro-americane, precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, ar permite Statelor Unite să asigure suportul aerian fără a expune trupele proprii la sol, transformând regiunea într-un teatru de război prin interpuși.

Această dinamică militară are însă un revers economic brutal pentru Europa, care devine principala victimă colaterală a conflictului. Blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol, ar arunca prețurile energiei la niveluri record, declanșând un nou val inflaționist pe continent. În timp ce marii producători care dispun de rute alternative sau locații sigure – precum Rusia, Guyana sau SUA – ar înregistra profituri record, industria europeană s-ar confrunta cu o pierdere de competitivitate fatală. Europa s-ar trezi prinsă între costurile energetice nesustenabile, riscul unui flux migraționist fără precedent și colapsul piețelor de export.

În acest echilibru fragil, poziția Chinei rămâne una de neutralitate prudentă, dar calculată. Deși Beijingul evită implicarea militară directă, el este cel mai mare importator de petrol din regiune și cel mai mare partener comercial al Iranului. Orice destabilizare majoră îi afectează securitatea energetică, ceea ce forțează China să își accelereze propriile rute continentale și să își consolideze influența diplomatică ca alternativă la ordinea americană.

În oglindă, Rusia are posibilitatea strategică de a utiliza Coridorul de Transport Internațional Nord-Sud (INSTC). Prin Marea Caspică, Moscova poate asigura un flux constant de armament, muniție și tehnologie militară direct către porturile iraniene (precum Anzali sau Amirabad), ocolind complet orice blocadă navală occidentală. Această rută securizată transformă Marea Caspică într-un „lac rusesc” prin care Teheranul poate fi menținut în viață logistic, replicând astfel modelul de aprovizionare prin care NATO susține în prezent Ucraina prin România și Polonia.

Noua direcție a politicii externe americane, percepută tot mai mult ca un imperialism agresiv, pare să fi abandonat subtilitatea „revoluțiilor colorate” în favoarea unei forțe brute care redesenează hărțile prin baia de sânge a aliaților. În acest peisaj de o complexitate extremă, puținele voci disonante din Europa, precum cea a lui Viktor Orban, încearcă să navigheze între presiunile aliate și necesitatea de a proteja interesele economice naționale de un dezastru care pare tot mai greu de evitat.

Pariul administrației americane pe o prăbușire rapidă a regimului de la Teheran (într-un orizont de 4-5 săptămâni) pare să ignore fundamentele sociologice și logistice ale Iranului. Istoria recentă arată că un colaps sistemic nu se produce instantaneu sub presiunea sancțiunilor; este nevoie de cel puțin 3-6 luni pentru ca un dezastru economic să erodeze structurile de putere. Mai mult, loialitatea corpului ofițeresc și capacitatea de reziliență a populației în fața hiperinflației sugerează că, în loc de o revoltă, am putea asista la o consolidare a sentimentului anti-occidental, populația raliindu-se în jurul conducerii în fața bombardamentelor americano-israeliene.

1. Modelul de conflict: De la război direct la proxy

Spre deosebire de conflictele din Siria sau Venezuela, Iranul reprezintă o provocare de proporții urbane imense. Teheranul, cu o zonă metropolitană de 1.300 km² și 10 milioane de locuitori, depășește cu mult scara Fâșiei Gaza, făcând orice tentativă de capitulare forțată prin bombardamente convenționale aproape imposibilă fără un genocid de proporții.

În acest context, strategia Pentagonului pare să migreze către războiul prin interpuși (proxy). Implicarea unei coaliții arabe conduse de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar permite SUA să proiecteze forță la sol fără a expune direct trupele americane. Un astfel de scenariu, potențial catalizat de evenimente de tip „false-flag”, ar transforma Orientul Mijlociu într-un câmp de luptă regional, unde suportul aerian american și logistica rusească (via Marea Caspică) s-ar ciocni într-un nou „model Ucraina”.

2. Impactul economic: Europa între ciocan și nicovală

În timp ce marii producători de petrol (Rusia, SUA, Guyana) ar profita de pe urma eliminării concurenței iraniene și a blocării rutelor maritime, Europa se află în postura de victimă economică certă. Impactul ar fi multidimensional:

Șocul prețurilor la energie: Europa rămâne dependentă de importurile de hidrocarburi. O blocare a Strâmtorii Ormuz sau o instabilitate cronică în Golf ar arunca prețul barilului la niveluri record, declanșând un nou val de inflație care ar putea îngenunchea industria manufacturieră europeană (în special pe cea germană).

Dezavantaj competitiv: În timp ce companiile petroliere americane și saudite ar înregistra profituri record, costurile de producție în UE ar deveni nesustenabile. Acest lucru ar accelera dezindustrializarea continentului în favoarea unor economii mai protejate energetic.

Criza refugiaților: O „baie de sânge” în Iran și statele vecine ar genera un flux migraționist fără precedent către frontierele UE, punând o presiune socială și politică imensă asupra statelor membre, deja divizate pe acest subiect.

Ruptura de piețele asiatice: Scăderea puterii de cumpărare în China și India (mari importatori de petrol afectați) ar reduce cererea pentru exporturile europene de lux, auto și tehnologie.

3. Concluzii Geopolitice

Schimbarea de optică a mișcării MAGA — de la izolaționismul promovat inițial la un imperialism agresiv („imperialism get-beget”) — redesenează harta influenței mondiale. Această abordare pare să depășească în duritate vechile „revoluții colorate” ale globaliștilor, riscând să transforme întregul Orient Mijlociu într-o zonă de excludere economică.

În acest peisaj sumbru, figuri precum Viktor Orban par să mizeze pe o formă de neutralitate tactică, încercând să mențină punți de legătură care să protejeze interesele naționale în fața unui conflict care nu servește economic decât marilor puteri energetice.