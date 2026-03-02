Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Strategia administrației de la Washington, care mizează pe o prăbușire a regimului de la Teheran într-un interval optimist de câteva săptămâni, pare să ignore fundamentele rezilienței iraniene. Din punct de vedere istoric și economic, un colaps sistemic nu poate fi precipitat în mai puțin de câteva luni, chiar și în condiții de hiperinflație severă. Mai mult, loialitatea structurilor militare și tendința populației de a se solidariza cu puterea în fața unei agresiuni externe sugerează că bombardamentele americano-israeliene ar putea produce un efect contrar celui scontat: o consolidare a regimului sub asediu.
Complexitatea geografică și demografică a Iranului transformă orice intervenție directă într-o provocare logistică fără precedent. Teheranul, o metropolă de două ori mai mare decât suprafața Fâșiei Gaza și cu o densitate umană copleșitoare, face ca modelul unei capitulări rapide prin atacuri aeriene să fie nerealist. Din acest motiv, Pentagonul pare să prefere externalizarea conflictului către actori regionali. O confruntare între Iran și o coaliție a statelor arabe pro-americane, precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, ar permite Statelor Unite să asigure suportul aerian fără a expune trupele proprii la sol, transformând regiunea într-un teatru de război prin interpuși.
Această dinamică militară are însă un revers economic brutal pentru Europa, care devine principala victimă colaterală a conflictului. Blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol, ar arunca prețurile energiei la niveluri record, declanșând un nou val inflaționist pe continent. În timp ce marii producători care dispun de rute alternative sau locații sigure – precum Rusia, Guyana sau SUA – ar înregistra profituri record, industria europeană s-ar confrunta cu o pierdere de competitivitate fatală. Europa s-ar trezi prinsă între costurile energetice nesustenabile, riscul unui flux migraționist fără precedent și colapsul piețelor de export.
În acest echilibru fragil, poziția Chinei rămâne una de neutralitate prudentă, dar calculată. Deși Beijingul evită implicarea militară directă, el este cel mai mare importator de petrol din regiune și cel mai mare partener comercial al Iranului. Orice destabilizare majoră îi afectează securitatea energetică, ceea ce forțează China să își accelereze propriile rute continentale și să își consolideze influența diplomatică ca alternativă la ordinea americană.
În oglindă, Rusia are posibilitatea strategică de a utiliza Coridorul de Transport Internațional Nord-Sud (INSTC). Prin Marea Caspică, Moscova poate asigura un flux constant de armament, muniție și tehnologie militară direct către porturile iraniene (precum Anzali sau Amirabad), ocolind complet orice blocadă navală occidentală. Această rută securizată transformă Marea Caspică într-un „lac rusesc” prin care Teheranul poate fi menținut în viață logistic, replicând astfel modelul de aprovizionare prin care NATO susține în prezent Ucraina prin România și Polonia.
Noua direcție a politicii externe americane, percepută tot mai mult ca un imperialism agresiv, pare să fi abandonat subtilitatea „revoluțiilor colorate” în favoarea unei forțe brute care redesenează hărțile prin baia de sânge a aliaților. În acest peisaj de o complexitate extremă, puținele voci disonante din Europa, precum cea a lui Viktor Orban, încearcă să navigheze între presiunile aliate și necesitatea de a proteja interesele economice naționale de un dezastru care pare tot mai greu de evitat.
Pariul administrației americane pe o prăbușire rapidă a regimului de la Teheran (într-un orizont de 4-5 săptămâni) pare să ignore fundamentele sociologice și logistice ale Iranului. Istoria recentă arată că un colaps sistemic nu se produce instantaneu sub presiunea sancțiunilor; este nevoie de cel puțin 3-6 luni pentru ca un dezastru economic să erodeze structurile de putere. Mai mult, loialitatea corpului ofițeresc și capacitatea de reziliență a populației în fața hiperinflației sugerează că, în loc de o revoltă, am putea asista la o consolidare a sentimentului anti-occidental, populația raliindu-se în jurul conducerii în fața bombardamentelor americano-israeliene.
1. Modelul de conflict: De la război direct la proxy
Spre deosebire de conflictele din Siria sau Venezuela, Iranul reprezintă o provocare de proporții urbane imense. Teheranul, cu o zonă metropolitană de 1.300 km² și 10 milioane de locuitori, depășește cu mult scara Fâșiei Gaza, făcând orice tentativă de capitulare forțată prin bombardamente convenționale aproape imposibilă fără un genocid de proporții.
În acest context, strategia Pentagonului pare să migreze către războiul prin interpuși (proxy). Implicarea unei coaliții arabe conduse de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar permite SUA să proiecteze forță la sol fără a expune direct trupele americane. Un astfel de scenariu, potențial catalizat de evenimente de tip „false-flag”, ar transforma Orientul Mijlociu într-un câmp de luptă regional, unde suportul aerian american și logistica rusească (via Marea Caspică) s-ar ciocni într-un nou „model Ucraina”.
2. Impactul economic: Europa între ciocan și nicovală
În timp ce marii producători de petrol (Rusia, SUA, Guyana) ar profita de pe urma eliminării concurenței iraniene și a blocării rutelor maritime, Europa se află în postura de victimă economică certă. Impactul ar fi multidimensional:
Șocul prețurilor la energie: Europa rămâne dependentă de importurile de hidrocarburi. O blocare a Strâmtorii Ormuz sau o instabilitate cronică în Golf ar arunca prețul barilului la niveluri record, declanșând un nou val de inflație care ar putea îngenunchea industria manufacturieră europeană (în special pe cea germană).
Dezavantaj competitiv: În timp ce companiile petroliere americane și saudite ar înregistra profituri record, costurile de producție în UE ar deveni nesustenabile. Acest lucru ar accelera dezindustrializarea continentului în favoarea unor economii mai protejate energetic.
Criza refugiaților: O „baie de sânge” în Iran și statele vecine ar genera un flux migraționist fără precedent către frontierele UE, punând o presiune socială și politică imensă asupra statelor membre, deja divizate pe acest subiect.
Ruptura de piețele asiatice: Scăderea puterii de cumpărare în China și India (mari importatori de petrol afectați) ar reduce cererea pentru exporturile europene de lux, auto și tehnologie.
3. Concluzii Geopolitice
Schimbarea de optică a mișcării MAGA — de la izolaționismul promovat inițial la un imperialism agresiv („imperialism get-beget”) — redesenează harta influenței mondiale. Această abordare pare să depășească în duritate vechile „revoluții colorate” ale globaliștilor, riscând să transforme întregul Orient Mijlociu într-o zonă de excludere economică.
În acest peisaj sumbru, figuri precum Viktor Orban par să mizeze pe o formă de neutralitate tactică, încercând să mențină punți de legătură care să protejeze interesele naționale în fața unui conflict care nu servește economic decât marilor puteri energetice.
- Calculul greșit al lui Trump: O prăbușire a Iranului în 4-5 săptămâni este nerealistă, având în vedere reziliența regimului și timpul necesar pentru ca sancțiunile să provoace un colaps real.
- Riscul de solidarizare: Bombardamentele ar putea uni poporul iranian împotriva agresorului extern, în loc să provoace o revoluție.
- Strategia Proxy: Deoarece nu există o opoziție armată internă solidă, SUA ar putea forța o coaliție arabă (condusă de Arabia Saudită) să poarte războiul „la sol”, oferind doar suport aerian.
- Geopolitica energiei: Rusia va sprijini probabil Iranul pentru a contracara influența NATO, în timp ce prețul petrolului va avantaja doar exportatorii care nu depind de rutele blocate.
- Paradoxul MAGA: Noua direcție a politicii externe americane pare să fi abandonat retorica „America First” în favoarea unui imperialism agresiv, depășind în intensitate metodele vechii administrații globaliste.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Andreea Elena Miruța, medic primar oftalmolog, a fost numita in vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalulu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu