Configurația astrală din 1989 reapare în februarie 2026, în plină criză cu Iranul. Conjuncția Saturn-Neptun în Berbec, semnătura rupturilor istorice
Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O conjuncție astrală rară, activă în 1989 - anul căderii lui Ceaușescu și al prăbușirii comunismului în Europa - reapare în februarie 2026, în plină escaladare a tensiunilor cu Iranul. Astrologi internaționali susțin că alinierea Saturn-Neptun în Berbec este asociată istoric cu perioade de ruptură politică, resetări de putere și transformări radicale ale ordinii geopolitice.
În plină escaladare a tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran, o analiză neașteptată vine din zona astrologiei geopolitice. Pearl Sophia Lyon, fondatoarea Radiance33 și creatoarea aplicației My Astro Finance, susține că anul 2026 este marcat de o conjuncție rară - Saturn și Neptun în Berbec - un aspect major care, potrivit astrologilor, nu s-a mai produs într-un context similar din 1989, anul căderii Zidului Berlinului și al Revoluției din România.
Într-o analiză publicată pe LinkedIn, cu câteva săptămâni înainte la SUA-Israel să atace Iranul, Lyon afirmă că această configurație astrală descrie o perioadă de restructurare globală profundă, nu neapărat un război clasic, ci o transformare dură a raporturilor de putere. „Saturn conjunct Neptun în Berbec reprezintă un punct de resetare colectivă", scrie Lyon. Potrivit acesteia, combinația dintre planeta limitelor și a realității (Saturn) și planeta ideologiei și a convingerilor (Neptun), amplificată de energia impulsivă a Berbecului, poate marca trecerea de la narațiune la acțiune.
„Neptun dizolvă granițele dintre obiectivele politice și imperativele spirituale. Când intră în Berbec, ceața ideologică întâlnește focul inițierii", explică ea. În traducere geopolitică, asta ar însemna decizii luate sub impuls ideologic puternic, justificări morale pentru acțiuni militare și o perioadă în care „credința" în rezultat poate depăși calculul rece al costurilor. Lyon și alți astrologi atrag atenția că un ciclu similar Saturn-Neptun a fost activ în 1989, moment în care regimuri politice considerate solide s-au prăbușit aproape simultan.
În România, Revoluția din decembrie 1989 a dus la căderea regimului Ceaușescu. În Europa, Zidul Berlinului a căzut, iar ordinea geopolitică a Războiului Rece a fost rescrisă. „Când Saturn și Neptun se întâlnesc, vechile structuri ideologice se confruntă cu realitatea. Rezultatul este adesea o restructurare dureroasă, dar inevitabilă", notează Lyon. Analiza nu indică neapărat o invazie clasică de tip Irak sau Afganistan, ci mai degrabă o confruntare descentralizată și tehnologică. „Pluto în Vărsător sugerează un câmp de luptă în rețea - cyber, infrastructură, sisteme. Nu fronturi tradiționale", scrie ea.
Potrivit acestei interpretări, conflictul cu Iranul ar putea avea forma unor lovituri punctuale, atacuri asupra centrelor de comandă și a infrastructurii, război informațional și presiune economică, mai degrabă decât o ocupație militară de durată. Lyon subliniază că această „ecuație astrală" nu indică sfârșitul lumii, ci o etapă de restructurare. „Astrologia descrie vremea, nu decide acțiunea. Ceea ce vedem în 2026 este volatilitate ridicată, dar și limitare strategică", afirmă ea, sugerând că Saturn joacă rolul de frână în fața escaladării totale. În viziunea sa, 2026 ar putea marca începutul unei noi paradigme geopolitice, la fel cum 1989 a închis un capitol și a deschis altul.
