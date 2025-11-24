Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Times, citând surse familiare cu discuțiile și progresul negocierilor de la Geneva de duminică, 23 noiembrie.
Surse FT nu au specificat ce prevederi au fost excluse din document. Înainte de discuțiile de la Geneva, partea ucraineană s-a opus retragerii Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, abandonării calității de membru NATO și reducerii armatei acesteia, în timp ce reprezentanții UE și-au exprimat nemulțumirea față de soluția propusă privind activele înghețate ale Rusiei.
Washington Post a relatat, de asemenea, că planul american a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma negocierilor dintre SUA și Ucraina. Cu toate acestea, o altă sursă a ziarului relatează că „numărul final de puncte nu a fost încă convenit". O sursă din WP a declarat că propunerile europene sunt „utile", dar că se discută despre planul american. Europenii, însă, au insistat asupra modificării punctelor referitoare la dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene și la integritatea teritorială a Ucrainei.
Publicația mai notează că baza negocierilor a fost planul american, nu cel european, care prevedea un număr semnificativ mai mare de concesii din partea Moscovei.
