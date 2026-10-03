Efectul super El Niño: Ceea ce s-a întâmplat în cel mai arid deșert de pe Pământ este un adevărat miracol
Postat la: 03.10.2026 |
Cunoscut drept cel mai arid deșert de pe Pământ, o porțiune imensă din Deșertul Atacama a fost acoperită de flori după ce fenomenul meteorologic El Niño a adus ploi abundente în regiune la începutul acestui an. Cantitatea neobișnuit de mare de apă a permis milioanelor de semințe să încolțească.
„Este un fenomen unic; există peste 200 de specii de plante", a declarat pentru Associated Press Jorge Carabantes, șeful Departamentului Arii Protejate din cadrul Corporației Naționale a Pădurilor (CONAF). „Acesta este un eveniment de înflorire evident extraordinar și neobișnuit, foarte diferit de alte înfloriri care au loc în alte părți ale globului."
Un spectacol vizual rar în cel mai uscat loc din lume
Atacama se află între Oceanul Pacific și Munții Anzi, întinzându-se pe aproximativ 1.600 de kilometri de-a lungul coastei de nord a statului Chile.
Deși înflorirea este obișnuită în timpul tranziției de la iarnă la primăvară, anul acesta dunele stâncoase, maronii, care alcătuiesc peisajul tradițional al deșertului s-au transformat într-un covor vibrant și colorat de flori sălbatice în timpul unui Desierto Florido istoric, sau „deșert înflorit".
„Întotdeauna am crezut că va fi doar maro. Aceasta este imaginea mea despre un deșert, pur și simplu maro", a spus Felix Banda, în vârstă de 51 de ani, care s-a născut în Chile, dar a trăit toată viața în Australia. „Știam că plouase mult, așa că mă așteptam să văd niște vegetație frumoasă, dar acesta este un peisaj incredibil", a adăugat el despre prima sa vizită în Atacama.
Ploi istorice aduse de un fenomen de tip „super El Niño"
Între iulie și august, Chile a înregistrat precipitații record în mai multe regiuni, unele niveluri nemaiîntâlnite de la începerea măsurătorilor în anii 1950. Precipitațiile abundente au fost cauzate de un super El Niño, un fenomen climatic care provoacă creșteri bruște ale temperaturilor globale și devine din ce în ce mai puternic.
„De când au început să se înregistreze precipitațiile, acestea sunt cele mai semnificative cifre în ceea ce privește volumul: 160, 180, 190 de milimetri în unele locații", a explicat biologul César Pizarro, șeful Secției de Conservare a Biodiversității de la CONAF Atacama. „Ceea ce s-a întâmplat acum are o origine și se numește «super El Niño»".
Furtunile au provocat inundații, haos și devastări în mai multe părți ale Chile. În nord, acestea au permis, de asemenea, înflorirea istorică a deșertului, cu o acoperire estimată la aproximativ 17.000 de kilometri pătrați în acest an. Această zonă este similară ca mărime cu Regiunea Metropolitană Santiago, cea mai mare și mai populată zonă a țării.
Conform proiecțiilor CONAF, se așteaptă ca acesta să fie cel mai intens și extins Desierto Florido din 1997 încoace.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial este cauzat de infecții. Care sunt pricipalele virusuri care pot cauza boli oncologice
Pentru mulți oameni, expunerea la soare, fumatul și istoricul familial sunt primele lucruri care le vin in minte cand se ...
-
Omul de care Donald Trump se teme cel mai mult. Cum a devenit un profesor pensionar din Alaska cel mai mare dușman politic al președintelui SUA
Pe o insula indepartata din Alaska, inconjurata de fiorduri glaciare, traiește un barbat liniștit pe nume Daniel J. Sull ...
-
S-au pariat 4,5 milioane de dolari pentru cine are cele mai mari șanse să ajungă premier conform Polymarket. Lista celor 38 de candidați și procentele lor
Pe Polymarket, utilizatorii au tranzacționat pana sambata, 3 octombrie, contracte in valoare de aproximativ 4,4 milioane ...
-
Bucureștiul și Ilfovul au cam 3 milioane de autoturisme. Cifrele arată cât spațiu ar ocupa toate mașinile în Capitală
Bucureștiul și Ilfovul au ajuns la aproape 2,9 milioane de autoturisme inmatriculate. Cifra poate parea abstracta, dar d ...
-
Cercetare în domeniul AI: Conștiința nu are legătură cu inteligența și nu e emergentă din computație
Conștiința ar putea avea mai puțin de-a face cu inteligența decat se credea pana acum. Un cercetator susține ca aceasta ...
-
Suspiciuni rezonabile de poză fake de la Administratia Prezidențială în imaginea lui Nicușor Dan cu Donald Trump bașca Mirabela Grădinaru
Pentru ca Administrația Prezidențiala a Romaniei incearca sa ne bage pe gat un FAKE ordinar pe care eu doar in 8 luni ca ...
-
Hackerii au stat nouă luni într-un sistem al Pentagonului fără să fie descoperiți. Datele a 3 milioane de oameni sunt deja expuse
Un sistem folosit de Pentagon pentru gestionarea informațiilor despre personal a fost accesat fara autorizație timp de a ...
-
Prăduiala USR: TAROM îl acuză pe Cristian Ghinea de sabotaj, după ce acesta a anunțat că va intra în faliment. "Un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale"
TAROM respinge afirmațiile senatorului USR Cristian Ghinea potrivit carora compania ar urma sa intre in faliment in urma ...
-
Călin Georgescu e închis cu trei traficanți de droguri: Unul din ei e membru al mafiei albaneze
Liderul suveranist Calin Georgescu este inchis pentru 30 de zile in Arestul Central, acolo unde imparte o celula cu alți ...
-
Un inginer a construit o cameră de tortură pentru Inteligența Artificială după ce a descoperit că aceasta "simte durerea"
Un inginer a construit o „camera de tortura AI" pentru a testa descoperirea recenta a unui ax al durerii in modele ...
-
Experții avertizează asupra unui fenomen care apare o dată la 250 de ani: Ar arunca milioane de oameni în întuneric
Un nou studiu realizat de catre cercetatorii de la Universitatea George Mason din Virginia, Statele Unite, a avertizat c ...
-
O femeie a șocat America: A supraviețuit la 2 injecții letale și deschide o mare dezbatere în SUA
Christa Pike, condamnata la moarte in SUA, a supraviețuit dupa ce autoritațile din Tennessee i-au administrat doua injec ...
-
Schimbări radicale împotriva înșelătoriilor din magazine: Produsele 'eco', 'bio' sau 'verzi' nu mai pot fi promovate prin afirmații generale și imposibil de verificat
Avertisment dur pentru comercianți: produsele prezentate drept „eco", „verzi" sau „prietenoase cu medi ...
-
Regulă nouă la bancomatele din România: Cum vei putea retrage banii după noua decizie din Parlament
O modificare majora privind funcționarea bancomatelor din Romania a primit unda verde. Potrivit noului proiect de lege a ...
-
A picat mitul celor 90 km/h la oră: Care este, de fapt, viteza reală la care mașina consumă cel mai puțin combustibil
Mulți șoferi au impresia ca viteza de 90 km/h este pragul universal pentru un consum minim de combustibil, indiferent de ...
-
Transport România-Germania: cum alegi o firmă de transport pentru o călătorie fără griji
Planificarea unei calatorii intre Romania și Germania presupune mai mult decat alegerea unei date de plecare. Fie ca vre ...
-
Acest deget robotic este acoperit cu piele din tesut uman si care se vindecă la fel ca la om
Ce s-ar intampla daca un robot nu doar ar parea ca are piele, ci ar purta efectiv piele umana vie? Cercetatorii de la U ...
-
Scandal mare cât DIICOT: Susținătoare a lui Călin Georgescu, săltată de polițiști și dusă la Obregia
Arestarea pentru 30 de zile a lui Calin Georgescu, acuzat ca ar fi inșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, ...
-
Când uitarea devine un semnal de alarmă. Interviu cu Helene Radu - inspector de specialitate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer
Seniorii din Sectorul 1 pot beneficia in luna octombrie de evaluari cognitive orientative și iși pot verifica tensiunea ...
-
Senzația unică a nisipului fin și a apei turcoaz exact ca în fotografiile de prezentare din Thailanda
Ai ales un sejur in Republica Dominicana pentru plaja aceea deschisa la culoare, apa limpede și palmierii care par așeza ...
-
După urși, și lupii amenință orașele Văii Jiului. Haitele pun stăpânire pe fostele zone miniere și atacă gospodăriile
Peste 100 de lupi traiesc in padurile din jurul celor șase orașe din Valea Jiului. Unele animale salbatice au ajuns pe s ...
-
Mașina ta știe mai multe despre tine decât crezi. Cercetătorii spun că nu mai poți cumpăra una nouă care să nu te urmărească
Mașinile conectate nu mai colecteaza doar informații tehnice despre motor, baterie sau trasee. Un nou studiu realizat de ...
-
Capsulele cu cofeină comandate pe internet i-au adus moartea unui tânăr de 25 de ani. Înainte de a ajunge la spital, fost găsit desculț și în delir pe stradă
Un tanar de 25 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a luat o cantitate mare de cofeina sub forma de capsule cumpara ...
-
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Susținatorii lui Calin Georgescu s-au intors miercuri seara in fața Arestului Central din București, unii dintre ei cu c ...
-
Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut documentarul «Dezastre în aer»"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit miercuri, pe aeroportul Ben Gurion, cu pasagerii avionului flydubai ...
-
Al treilea femicid în ultimele 10 zile: încă o femeie a fost ucisă de soț, în Neamț. Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și a prezentat anchetatorilor o altă versiune
O femeie in varsta de 57 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, a fost injunghiata mortal de soț, a informat, joi, 1 oc ...
-
Călin Georgescu ar urma să fie scos din arest. Ce urmăresc procurorii să afle în dosarul în care este acuzat de înșelăciune
Calin Georgescu ar urma sa fie scos din centrul de detenție, pentru a participa la perchezițiile informatice ce urmeaza ...
-
Lovitură de 400.000 de euro. Cristian Rizea, executat silit în Republica Moldova. Sechestru pe casa din Chișinău
Fostul deputat PSD Cristian Rizea este urmarit silit in Republica Moldova pentru recuperarea sumei de 300.000 de euro, c ...
-
Inteligența artificială a ajuns să le arate hackerilor cine are cei mai mulți bani în cont
Un malware bancar pentru Android folosește Gemini nu doar ca instrument tehnic, ci și pentru a decide ce victime merita ...
-
Pârnaie pentru Inteligenta Artificială: Nvidia construiește practic o "cușcă" pentru agenții AI ca aceștia să nu poată face lucruri periculoase pentru om
NVIDIA a lansat Open Agent Safety Platform, o soluție de securitate conceputa pentru agenții AI capabili sa execute sing ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu