Suspiciuni rezonabile de poză fake de la Administratia Prezidențială în imaginea lui Nicușor Dan cu Donald Trump bașca Mirabela Grădinaru
Postat la: 03.10.2026 |
Pentru ca Administrația Prezidențială a României incearca sa ne bage pe gat un FAKE ordinar pe care eu doar in 8 luni cat am lucrat ca fotograf le faceam mai bine:
1. Taietura umeri (cyan)
Marginea unde sacoul negru atinge sacoul albastru al lui Trump e dreapta si rigida, fara cuta naturala de material. E semn de decupaj digital cu Lasso / masca, nu contact real umar-la-umar.
2. Blitz diferit (galben)
Trump are blitz frontal puternic cu reflexie pe frunte si cravata. Ceilalti au lumina difuza din alta directie. Daca erau impreuna, lumina ar fi fost aceeasi pe toti.
3. Fara umbra pe fundal (rosu)
Capul femeii si al barbatului din stanga "pluteste" peste peretele auriu si steaguri. Lipseste umbra purtata si acel inel intunecat natural (ambient occlusion) care leaga persoana de fundal.
4. Claritate diferita (verde)
Costumul si pielea lui Trump sunt mult mai clare si sharp decat hainele laterale. Sacoul bej si cel negru au granulatie diferita, semn ca pozele au fost facute la rezolutii diferite si apoi redimensionate sa se potriveasca in acelasi cadru.
Si sa nu uitam ca Trump e 1,90 si Nicu 1,74 sau ceva.
Bogdan Lupea
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