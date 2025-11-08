Dialog cu dublu sens între Trump și Viktor Orbán: „Spuneți că Ucraina nu poate să câștige acest război?"
Postat la: 08.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele ungar Viktor Orbán i-a smuls un zâmbet, vineri, lui Donald Trump când a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de un „miracol" pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei, relatează mediaite, citat de yahoo.com.
Trump și Orban au răspuns la întrebările jurnaliștilor vineri, la Casa Albă, iar la un moment dat cei doi lideri au primit întrebări despre războiul din Ucraina și perspectivele de pace.
La o întrebare privind „întâlnirile" cu președintele rus Vladimir Putin care ar fi menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina, președintele american a spus că este încrezător că războiul se va încheia, iar omologul său maghiar a adăugat că este „puternic convins" că asta se va întâmpla.
Cu această ocazie, premierul maghiar a criticat alte națiuni europene că doresc continuarea războiului, întrucât au convingerea că Ucraina are capacitatea de a învinge Rusia. Această convingere, a argumentat el, este o „înțelegere greșită a situației".
Răspunsul pe larg al lui Orban a fost următorul: „Întrebarea este dacă noi, occidentalii, suntem sau nu uniți. Problema este că președintele depune eforturi uriașe pentru pace, care sunt minunate și foarte pozitive pentru continentul european și populația Europei.
Dar, în același timp, nu suntem uniți, întrucât Bruxelles-ul și europenii au o abordare diferită față de război. Așadar, singurul guvern pro-pace este guvernul Statelor Unite și mica noastră țară în Europa. Toate celelalte guverne preferă să continue războiul, întrucât multe dintre ele sunt de părere că Ucraina poate câștiga pe linia frontului, ceea ce reprezintă o neînțelegere a situației, așadar problema e complicată. O vom discuta. Nu pot răspunde în două minute la întrebarea dumneavoastră, și decât să țin o prelegere, îmi pare rău, dar nu voi continua".
Înainte de a trece la alte întrebări, Trump l-a întrebat pe Orbán despre șansele Ucrainei de a câștiga războiul.
„Așadar, spuneți că Ucraina nu poate să câștige acest război?", a insistat președintele american.
„Știți, s-ar putea întâmpla o minune", a spus Orbán, ridicându-și mâinile.
Reacția lui Trump a fost reținută, zâmbetul lui putând fi interpretat în mai multe feluri - surpriză simulată, confirmare, înregistrare a informației, satisfacție datorată împărtășirii unui punct de vedere comun.
