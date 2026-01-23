Acces de furie din partea lui Trump când a sesizat că ar putea pierde puterea deplină: „Să fie considerate infracţiune penală!"

Donald Trump s-a înfuriat după publicarea de către ziarul american The New York Times a unui sondaj de opinie nefavorabil, atacând cotidianul şi, în general, „sondajele false", care, în opinia sa, ar trebui considerate „infracţiuni penale".

Preşedintele american, din avionul care îl aducea înapoi în Statele Unite după vizita la Davos (Elveţia), a dedicat trei mesaje furioase sondajelor pe platforma sa Truth Social.

Vizibil exasperat de un sondaj de opinie realizat de Siena Research Institute în colaborare cu The New York Times, el a promis să îl „adauge" la o plângere deja depusă împotriva marelui cotidian american.

„Sondajul Times Siena, care a fost întotdeauna extrem de negativ faţă de mine (...) va fi adăugat la plângerea mea împotriva eşecurilor de la New York Times", a scris Donald Trump, adăugând: „Vor trebui să răspundă pentru toate minciunile şi deturnările lor de stânga radicală".

În toamnă, el a depus o plângere pentru calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, vizând cotidianul, trei dintre jurnaliştii săi şi o editură.

„Sondajele false şi frauduloase ar trebui, teoretic, să fie considerate infracţiuni penale", a declarat Donald Trump într-un alt mesaj, numind apoi mai multe ziare şi posturi de televiziune pe care le consideră vinovate de publicarea unor sondaje părtinitoare.

El a menţionat ABC, NBC, CBS, CNN, dar şi The Wall Street Journal şi chiar Fox News, postul preferat al responsabililor administraţiei americane.

„Voi face tot ce este posibil pentru a împiedica continuarea acestei escrocherii cu sondajele", a adăugat el.

Acest acces de furie al lui Donald Trump se înscrie în contextul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din această toamnă, care se anunţă dificile pentru Partidul Republican dacă nemulţumirea exprimată de alegători în toate sondajele se va concretiza la urne.

Sondajul The New York Times/Siena relevă, de exemplu, că 56% dintre persoanele chestionate sunt nemulţumite de acţiunile preşedintelui, faţă de 40% care se declară satisfăcute.

Opiniile negative sunt, de asemenea, majoritare în ceea ce priveşte taxele vamale, piatra de temelie a politicii sale economice, precum şi metodele utilizate de poliţia de imigrare, ICE.

Preşedintele american intenţionează să se implice foarte puternic în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, care i-ar putea costa controlul asupra Congresului.

„Va face campanie ca şi cum ar fi (alegerile prezidenţiale din) 2024", a asigurat şefa de cabinet Susie Wiles pentru The New York Post.