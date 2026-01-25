Xi Jinping a arestat un general de top împreună cu peste 30 de militari pentru complot cu CIA pentru subminarea puterii de stat

Agentia de stiri în cantoneză, Xiang Yang transmite că generalul Chang Youxia din Armata Populară de Eliberare a fost arestat de MSS pentru presupusă colaborare cu Agenţia Centrală de Informatii (CIA) a Statelor Unite într-un presupus complot de răsturnare a lui Xi Jinping din functia de presedinte al Republici Populare Chineze:

Al Nouălea Birou (Biroul Central de Securitate) i-a arestat pe Chang Youxia împreună cu sotia si fiu său sub acuzatia de colaborare suspectă cu Agentia Centrală de Informatii a SUA si conspiratie pentru subminarea puterii de stat. Dupä ce fiul lui Chang Youxia, Chang Sheng, a fost retinut, biroul său de la Academia Militară de Stiinte a fost de asemenea, perchezitionat. Treisprezece subordonati ai lui Chang Youxia din Comisia Militară Centrală si 17 dintre compatriotii săi din Shanxi au fost de asemenea arestaţi împreună cu acesta.

Cazul Zhang Youxia este punctul culminant al unei epurări fără precedent în Armata Populară de Eliberare. Xi Jinping l-a înlăturat din funcție pe generalul cu cel mai înalt rang, Zhang Youxia, investigat pentru „încălcări grave ale disciplinei de partid și ale legii", a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din China. De asemenea, a fost înlăturat și Liu Zhenli, un alt general cheie, anchetat la rândul său, potrivit South China Morning Post.

Zhang Youxia este un colaborator de lungă durată al președintelui Xi Jinping , care este și liderul Partidului Comunist și al armatei. Zhang a servit în puternica Comisie Militară Centrală a Partidului Comunist, autoritatea supremă a forțelor armate chineze, din 2017. În 2022, Zhang a devenit generalul șef al comisiei.

Potrivit armatei, generalul Liu Zhenli, care conducea planificarea operațională și colectarea de informații în cadrul Comisiei Militare Centrale, este, de asemenea, investigat. Acest lucru îi lasă doar pe președintele Xi Jinping și pe Zhang Shengmin, care a fost numit chiar anul trecut, ca membri ai Comisiei Militare Centrale. Odată cu înlăturarea generalului Zhang Youxia, cinci membri ai comisiei, care era formată cândva din șapte membri, au fost demiși.

Aceste evenimente vin în contextul în care China a făcut „repetiții" pentru o eventuală „lovitură de decapitare" asemănătoare celei făcute de SUA în Venezuela, la capturarea dictatorului Maduro. Potrivit ultimelor rapoarte, China ar intenționa să încerce o operațiune similară împotriva Taiwanului, în care l-ar răpi pe președintele William Lai și ar forța aducerea țării guvernate democratic sub controlul regimului de la Beijing.

Cazul Zhang Youxia este punctul culminant al unei epurări fără precedent în Armata Populară de Eliberare. Sub Xi Jinping, zeci de generali și sute de ofițeri au fost deja demiși din funcție, majoritatea pe baza acuzațiilor de corupție. Ultima dată când China l-a demis pe generalul cu cel mai înalt rang din Comisia Militară Centrală a fost acum multe decenii.

Xi Jinping a însărcinat forțele armate chineze cu sarcina de a fi capabile să înfrunte SUA și să poarte război. Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, împreună cu Liu, demis și el, a fost ultimul general de rang înalt aflat în funcție cu experiență reală în luptă: în 1979, Armata Populară de Eliberare a purtat un scurt război de frontieră împotriva Vietnamului, suferind pierderi grele.

Zhang Youxia avea, de asemenea, legături familiale strânse cu Xi Jinping. Tații lor au servit împreună ca și comandanți și comisari politici în unități din nordul Chinei în timpul Războiului Civil Chinez și au păstrat contactul personal: tatăl lui Zhang, Zhang Zongxun, a devenit ulterior general în Armata Populară de Eliberare, în timp ce tatăl lui Xi, Xi Zhongxun, a deținut mai multe funcții înalte în partid și guvern.

Xi Jinping a demonstrat în repetate rânduri în ultimii ani că nu se teme să-și îndepărteze colaboratorii apropiați. Se poate presupune că Xi este nemulțumit atât de subordonarea forțelor armate față de el, cât și de progresul modernizării Armatei Populare de Eliberare.

Anul trecut, Xi Jinping a înlăturat practic întreaga conducere a forțelor balistice și mulți oficiali din industria de apărare. Zvonurile existente conform cărora îndepărtarea unor personalități militare de rang înalt din Comisia Militară Supremă servește și la prevenirea formării unor grupuri de putere în jurul acestor persoane nu au fost încă confirmate.