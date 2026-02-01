Volodimir Zelenski se pregătește pentru întâlnirea crucială cu rușii: "Suntem în contact permanent cu partea americană"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri diplomatice "săptămâna viitoare" pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova, părând să respingă o posibilă reuniune prevăzută până acum să aibă loc duminică la Abu Dhabi între delegaţiile ucraineană şi rusă, relatează AFP.

"Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm ca ea să ne furnizeze precizări privind viitoarele reuniuni. Ucraina este pregătită să lucreze în toate formatele de negocieri. Este important ca aceste reuniuni să aibă loc şi ca ele să ducă la rezultate concrete. Contăm pe întâlniri săptămâna viitoare şi ne pregătim pentru ele", a declarat preşedintele ucrainean în alocuţiunea sa cotidiană.

În 23 şi 24 ianuarie, o primă rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa delegaţiilor ucraineană, rusă şi americană. Acestea au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev,Moscova şi Washington asupra planului american destinat să pună capăt războiului.

În zilele următoare, părţile conveniseră să continue discuţiile la 1 februarie. Dar Volodimir Zelenski a declarat joi că "data şi locul" acestei reuniuni s-ar putea schimba din cauza "situaţiei" actuale între Iran şi SUA.

După protestele reprimate cu brutalitate la începutul lunii ianuarie în Iran, preşedintele american Donald Trump şi-a înmulţit ameninţările cu atacuri împotriva Iranului şi presează de atunci Teheranul să accepte un acord cu privire la programul său nuclear.

Referitor la reuniunea cu privire la Ucraina anunţată la Abu Dhabi, secretarul de stat american Marco Rubio declarase în cursul săptămânii că o delegaţie americană ar putea să se ducă acolo, dar fără o confirmare clară.

În paralel,emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu trimisul special american Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner. Ambele părţi au anunţat ulerior că întâlnirea a fost "constructivă" fără a detalia conţinutul discuţiilor.