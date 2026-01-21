Preşedinta Băncii Centrale Europene solicită o revizuire profundă a economiei europene pentru a face faţă noii ordini mondiale

Economia europeană are nevoie de o „revizuire profundă" pentru a face faţă „zorilor unei noi ordini internaţionale", a declarat miercuri preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Ea a spus că se aşteaptă doar la un uşor efect inflaţionist din cauza tarifelor americane, cu un impact mai puternic asupra Germaniei decât asupra Franţei, dar a adăugat că ţările europene ar fi mult mai puternice dacă ar elimina barierele comerciale netarifare din cadrul blocului comunitar.

„Întrucât avem inflaţia sub control la 1,9%, impactul va fi minim. Ceea ce este mult mai grav... este gradul de incertitudine creat de aceste inversări constante", a spus Lagarde, referindu-se la ameninţarea unor tarife mai mari. Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că va implementa un val de tarife vamale începând cu 1 februarie pentru Danemarca, Suedia, Franţa, Germania, Olanda şi Finlanda, precum şi pentru Marea Britanie şi Norvegia, până când SUA va fi autorizată să cumpere Groenlanda, un pas calificat drept şantaj de UE.

Trump „adoptă adesea o abordare tranzacţională... el stabileşte ştacheta foarte sus, la niveluri care sunt uneori complet nerealiste", a spus Lagarde. Ca reacţie la anunţul lui Trump, Europa ar trebui să indice ce instrumente sunt disponibile, să demonstreze o determinare colectivă şi să fie unită şi hotărâtă, a adăugat preşedinta BCE. Christine Lagarde a spus că va acorda o atenţie deosebită discursului preşedintelui american la Forumul de la Davos, programat pentru miercuri.

„Nu mă voi întâlni personal cu el. Programul meu pentru ziua respectivă nu este complet finalizat, dar nu cred că o voi face. Totuşi, mă voi duce să-l ascult pentru că modul în care se exprimă şi ceea ce spune va fi interesant", a declarat Lagarde. „Odată ce preşedintele Trump îşi va defini poziţia în această după-amiază la Davos, europenii vor putea să stabilească ce vor face împreună. Pentru mine, ceea ce pare fundamental este unitatea şi determinarea", a declarat preşedinta BCE.