Anunțul lui Donald Trump au generat un efect invers: S-a declanșat strategia "sell America"
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Dolarul se află într-o veritabilă "bear market", afirmă analiştii, după ce, marţi, moneda americană a înregistrat cea mai abruptă scădere zilnică din aprilie, când anunţurile lui Donald Trump despre "ziua eliberării" au declanşat celebra strategie "sell America". Indicele dolarului a pierdut 2,2% de la începutul anului, după un declin de peste 9% în 2025.
Trump susţine de mult timp avantajele unui dolar mai slab în comerţul internaţional şi afirmă că o depreciere moderată stimulează exporturile, turismul şi veniturile companiilor americane cu profituri în străinătate. Totuşi, un dolar slab are şi dezavantaje: importuri mai scumpe, pierderea încrederii investitorilor şi risc de presiune inflaţionistă.
Nela Richardson, economist-şef al ADP, a declarat la CNBC că declinul dolarului este "o sabie cu două tăişuri": face exporturile mai competitive, dar slăbeşte încrederea pieţelor într-un moment în care economia americană se confruntă cu inflaţie persistentă, datorii ridicate şi o nevoie crescută de a vinde titluri de trezorerie.
Paradoxul, spune ea, este că indicatorii de bază - creşterea economică şi şomajul scăzut - ar sugera un dolar mai puternic, dar realitatea curentă e diferită: o economie "în K", în care consumul este susţinut aproape exclusiv de cei mai bogaţi 20% dintre gospodării, în timp ce consumatorii cu venituri mici se confruntă cu inflaţia ridicată. Această discrepanţă se vede şi în piaţa muncii, unde angajările cresc în domenii scumpe precum sănătatea şi în sectoare discreţionare precum ospitalitatea.
Cole Smead, CEO Smead Capital Management, spune că dolarul abia a început să intre într-o bear market de durată şi compară situaţia cu declinul masiv de 41% al dolarului dintre 2002 şi 2008, după bula speculativă dot-com.
O parte uriaşă a capitalului global - 70% din MSCI World - este concentrată în acţiuni americane, iar reorientarea fluxurilor către alte pieţe ar putea accelera deprecierea dolarului.
Analiştii TS Lombard consideră că evoluţiile globale, sentimentul pozitiv al pieţelor, creşterea preţurilor materiilor prime, modificările politice de la Fed şi tensiunile tot mai mari dintre SUA şi Europa, slăbesc în continuare dolarul. În plus, dolarul rămâne "scump" faţă de majoritatea metodelor de evaluare, ceea ce îl expune la corecţii suplimentare.
Pe măsură ce restul economiilor dezvoltate îşi îmbunătăţesc perspectivele de creştere, presiunea pe dolar ar putea continua, alimentând revenirea strategiei "sell America".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump se prăbușește în sondaje, în urma scandalurilor interne și internaționale: ce arată ultimele date
Sprijinul președintelui Donald Trump din partea alegatorilor independenți a scazut la un nou minim in ambele mandate, co ...
-
Serghei Karaganov: Dacă războiul din Ucraina va continua, Rusia ar putea folosi arma nucleară în Germania și Marea Britanie
Serghei Karaganov doctor in științe istorice, profesor emerit, director științific al Facultații de Economie Mondiala și ...
-
O TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT A FOST DEJUNCATĂ ÎN CHINA: CONSPIRATORII AU ÎNCERCAT SĂ-L ARESTEZE PE XI JINPING
Conform mai multor surse de presa occidentale, o tentativa de lovitura de stat de a-l rasturna pe Xi Jinping a fost deju ...
-
Xi Jinping a arestat un general de top împreună cu peste 30 de militari pentru complot cu CIA pentru subminarea puterii de stat
Agentia de stiri in cantoneza, Xiang Yang transmite ca generalul Chang Youxia din Armata Populara de Eliberare a fost ar ...
-
California se alătură rețelei globale a Organizației Mondiale a Sănătății după ieșirea SUA din organizație
California a anunțat vineri ca va deveni primul stat american care se alatura rețelei globale de raspuns la focare a Org ...
-
Zelenski atacat dur de la Teheran: Lumea s-a săturat de Clovni Confuzi care spală banii americanilor
Ministrul de Externe iranian il ataca dur pe Volodimir Zelenski acuzandu-l ca in timp ce spala banii americanilor spriji ...
-
Document bombă: UE și SUA ar pregăti un plan de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei
Statele Unite și Uniunea Europeana iau in calcul un plan de sprijin pentru Ucraina, cu o valoare estimata la 800 de mili ...
-
Gafă diplomatică majoră: Casa Albă a confundat Belgia cu Belarusul în „Consiliul de Pace" al lui Trump - Reacția Bruxelles-ului
Belgia a fost prezentata pentru scurt timp ca facand parte din „Consiliul de Pace" lansat joi la Davos de presedin ...
-
Acces de furie din partea lui Trump când a sesizat că ar putea pierde puterea deplină: „Să fie considerate infracţiune penală!"
Donald Trump s-a infuriat dupa publicarea de catre ziarul american The New York Times a unui sondaj de opinie nefavorabi ...
-
Ursula von der Leyen s-a enervat după atacurile lui Zelenski de la Davos: Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele
Ursula von der Leyen raspunde dupa ce președintele Ucrainei a acuzat, la Davos, ca Ue nu știe sa se apere. Uniunea Europ ...
-
Marile mize arctice - Pentru ce se luptă SUA, Rusia și China
Dezbaterea din jurul regiunii arctice devine mai aprinsa ca niciodata, pe masura ce președintele american Donald Trump c ...
-
UE Incorporated - Ursula von der Leyen anunță la Davos simplificări majore: firmă înregistrată online în doar 48 de ore în orice stat membru
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat la Forumul Economic de la Davos simplificari majore pentru c ...
-
Preşedinta Băncii Centrale Europene solicită o revizuire profundă a economiei europene pentru a face faţă noii ordini mondiale
Economia europeana are nevoie de o „revizuire profunda" pentru a face fata „zorilor unei noi ordini internat ...
-
Aliații lui Trump îi întorc spatele la Davos. Liderii europeni își schimbă discursul: „A fi un vasal fericit este una. A fi un sclav nefericit este cu totul altceva"
Aliații tradiționali ai Washingtonului rup tacerea și vorbesc deschis despre o lume care se schimba radical: la Davos, l ...
-
Bogații lumii fac un anunț cu implicații majore la Davos: S-a depășit linia roșie! Ordinea mondială s-a schimbat
Aliatii cei mai apropiati ai Americii au proclamat marti sfarsitul ordinii globale conduse de SUA, ajungand la concluzia ...
-
Ce mai zice Ursula la Davos: E timpul să construim o Europă nouă independentă de SUA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mes ...
-
România e și ea vizată: Lista neagră întocmită de Putin împotriva „dușmanilor Rusiei"
Diferența dintre Statele Unite și Rusia, precum și Moscova cu Uniunea Europeana, se adancește considerabil de la inceput ...
-
Trump insistă pentru acțiuni decisive împotriva Teheranului. Motivul pentru care Iranul ar putea fi "șters de pe hartă"
Președintele american Donald Trump continua sa-și preseze consilierii sa elaboreze ceea ce el numește opțiuni militare & ...
-
Trump: Desfășurarea de trupe europene în Groenlanda amenință „supraviețuirea planetei noastre"
Misiunea militara europeana din Groenlanda amenința „securitatea și supraviețuirea planetei noastre", a declarat p ...
-
"Operațiunea Puerto Rico" pregătită de Donald Trump pentru preluarea Groenlandei va fi prezentată la Forumul de la Davos
Donald Trump ia in calcul un plan pentru Groenlanda inspirat de modelul Puerto Rico, prin care locuitorii insulei ar put ...
-
Scandalul de spionaj care zguduie NATO din temelii. Ce au făcut americanii în pregătirea unei invazii în Groenlanda
Informații confidențiale ale Ministerului danez de Aparare arata ca SUA, in mod informal și fara a implica Copenhaga, au ...
-
Blatul Ursulei: Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european
Eurodeputații solicita CJUE sa analizeze acordurile Mercosur și critica Comisia Europeana. Moțiune de cenzura impotriva ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos e dominat de Donald Trump și de Super miliardarii lumii
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial 2026 este departe de tema oficiala a editiei din acest an, "Un spirit al dialog ...
-
Ce se va întâmpla la Davos: Donald Trump va prezenta componenta Consiliului Păcii. Care va mai fi relevanța NATO?!
Donald Trump - "Am marea onoare sa anunț ca a fost inființat CONSILIUL PACII. Membrii Consiliului vor fi anunțați in scu ...
-
Neue Zürcher Zeitung: Posibila aderare a Ucrainei la UE ar "exploda" bugetul uniunii
Posibila aderare a Ucrainei la UE ar „exploda" bugetul uniunii, a relatat ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitun ...
-
Israelul a convocat Cabinetul de război, la scurt timp după marele anunț făcut de către Donald Trump
Israelul analizeaza inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, dupa ce Washingtonul a anunțat componența Consil ...
-
Chiar înainte să înceapă negocierile de pace, Rusia a lansat un atac extrem de puternic în Ucraina
Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse in timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele ...
-
Gata, iese cu război! Ayatollahul Iranului iese la atac și îl acuză pe Donald Trump că el i-a ucis pe protestatarii din Iran: Nu-i vom cruța pe criminalii naționali și internaționali
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sambata autoritatilor "sa le rupa spatele razvratitilor" si at ...
-
Ursula von der Leyen e gata să relaxeze condițiile de aderare la UE pentru Ucraina. Revoltă la nivelul unor guverne europene: "Este o capcană pusă de Putin și Trump"
Comisia Europeana, condusa de Ursula von der Leyen, propune un model controversat pentru aderarea la UE. Practic, proced ...
-
Analiză despre sfârșitul apocaliptic al UE: "Europa riscă să-și piardă influența din cauza propriilor acțiuni greșite"
Berlinul se indoieste de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor nationaliste si atacurilor administratiei Trum ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu