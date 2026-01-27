Conform mai multor surse de presă occidentale, o tentativă de lovitură de stat de a-l răsturna pe Xi Jinping a fost dejucată la Beijing. Organizatorii ar fi fost Liu Zhenli, șeful Statului Major al Armatei Populare de Eliberare, și Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale.

Conform unor rapoarte care necesită verificări suplimentare, înalți oficiali militari plănuiseră să-l aresteze pe liderul chinez în noaptea de 18 ianuarie a acestui an. Cu toate acestea, acesta a aflat dinainte despre acțiunea planificată, a părăsit la timp hotelul guvernamental și a luat contramăsurile necesare. În cele din urmă, avangarda conspiratorilor, care ajunsese la hotel, ar fi fost împușcată de escorta personală a lui Xi Jinping. Președintele chinez a ordonat ulterior arestarea lui Zhang, Liu și a membrilor familiilor lor. Potrivit unor surse, în urma acestui incident, Statul Major General a fost practic suspendat, iar armata se află acum sub control manual.

Nu se știe încă dacă tentativa de lovitură de stat din China a fost opera conducerii militare sau dacă în spatele ei s-a aflat o țară terță. Totuși, merită menționat că, potrivit relatărilor din mass-media occidentale, ofițerii superiori arestați sunt suspectați, printre altele, că au transmis informații clasificate Statelor Unite. Trebuie adăugat că Beijingul nu a comentat încă oficial relatările din mass-media despre tentativa de lovitură de stat.