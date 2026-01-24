Zelenski atacat dur de la Teheran: Lumea s-a săturat de Clovni Confuzi care spală banii americanilor

Postat la: 24.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Zelenski atacat dur de la Teheran: Lumea s-a săturat de Clovni Confuzi care spală banii americanilor

Ministrul de Externe iranian îl atacă dur pe Volodimir Zelenski acuzându-l că în timp ce spală banii americanilor sprijină agresiunea împotriva Iranului.

„Zelenski a clătit banii contribuabililor americani și europeni pentru a umple buzunarele generalilor săi corupți și pentru a confrunta ceea ce el numește o agresiune ilegală, care încalcă Carta ONU.

În același timp, el îndeamnă deschis și fără rușine la agresiunea ilegală a SUA împotriva Iranului, care încalcă aceeași Carte a ONU.

Lumea s-a săturat de Clovni Confuzi, domnule Zelenski. Spre deosebire de armata dumneavoastră susținută de străini și infestată de mercenari, noi, iranienii, știm cum să ne apărăm și nu avem nevoie să cerșim ajutorul străinilor", a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Iranul se confruntă cu tulburări interne și amenințări cu o interveție militară americană după ce a suferit peirderi grele în războiul de 12 zile de anul trecut.

Regimul de la Teheran este un aliat fidel al Moscovei și furnizează arme cu care armata rusă lovește regulat Ucraina. Dronele Shahed, de producție iraniană, sunt printre cele mai utilizate arme în atacurile asupra Ucrainei.

