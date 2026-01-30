Șah la Ursula: O discuție între Europa și Vladimir Putin ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Fără ea, nu va fi pace

Xavier Bettel, premierul Luxemburgului, a declarat că Europa nu va reuși să pună capăt războiului din Ucraina fără a discuta direct cu Rusia. Într-un interviu pentru Euronews, Xavier Bettel a pus accent pe faptul că este nevoie de un dialog echilibrat între ambele părți pentru a se ajunge la o soluție.

„Dacă vrem o soluție, trebuie să vorbim cu ei", a spus Bettel. Deși recunoaște că Luxemburg nu este un pion important pe plan internațional, și nu ar avea o putere de influență, pune presiune pe alte țări care pot face aceste lucru. De pildă, președintele Franței, Emmanuel Macron, ar putea să ia inițiativa în aceste negocieri.

Xavier Bettel a vorbit și despre faptul că Europa are nevoie de un lider clar, ales de oameni, care să o reprezinte la nivel global și care să aibă autoritatea de a negocia în numele întregii Uniuni. „Avem nevoie de cineva care să aibă sprijinul cetățenilor și să fie recunoscut ca un lider puternic", a explicat premierul Luxemburgului.

În același interviu, premierul a criticat propunerea lui Donald Trump de a crea un Consiliu pentru Pace, spunând că aceasta ar putea slăbi ONU. De asemenea, ideea ca Rusia, care este responsabilă pentru războiul din Ucraina, să fie inclusă într-o astfel de inițiativă de pace este catalogată drept o mișcare greu de înțeles.