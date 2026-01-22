Marile mize arctice - Pentru ce se luptă SUA, Rusia și China
Dezbaterea din jurul regiunii arctice devine mai aprinsă ca niciodată, pe măsură ce președintele american Donald Trump continuă să insiste ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. Însă, în timp ce cerințele lui Trump ca SUA să preia un teritoriu aparținând unuia dintre cei mai apropiați și mai fiabili aliați ai săi au nedumerit lumea, cursa pentru Arctica durează de zeci de ani.
Nu există nicio îndoială că Moscova a avut o prezență dominantă în regiunea arctică. Controlează aproximativ jumătate din uscat și jumătate din zona economică exclusivă maritimă la nord de Cercul Arctic. Două treimi dintre locuitorii regiunii arctice locuiesc în Rusia. Și, în timp ce Arctica reprezintă doar o mică parte din economia globală - aproximativ 0,4%, potrivit Consiliului Arctic, forumul care reprezintă statele arctice - Rusia controlează două treimi din PIB-ul regiunii. Rusia își extinde amprenta militară în Arctica de zeci de ani, investind în instalații noi și existente în regiune.
Există 66 de situri militare și alte sute de instalații de apărare și avanposturi în regiunea arctică extinsă, potrivit Fundației Simons, o organizație non-profit canadiană care monitorizează securitatea arctică și dezarmarea nucleară. Conform datelor disponibile publicului și cercetărilor Fundației Simons, 30 se află în Rusia și 36 în țări NATO cu teritoriu arctic: 15 în Norvegia - inclusiv o bază britanică - opt în Statele Unite, nouă în Canada, trei în Groenlanda și una în Islanda. Și, deși nu toate bazele sunt create la fel - experții spun că Rusia nu poate egala în prezent capacitățile militare ale NATO - amploarea prezenței militare a Rusiei și ritmul cu care Moscova a extins-o în ultimii ani reprezintă o preocupare majoră.
Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), un think tank de apărare cu sediul în Marea Britanie, a declarat că Rusia a investit în ultimii ani o sumă semnificativă de bani și eforturi în modernizarea flotei sale de submarine cu propulsie nucleară, care formează coloana vertebrală a puterii sale militare în Arctica. Pe măsură ce continuă să ducă războiul în Ucraina, Rusia și-a îmbunătățit, de asemenea, capacitățile radar, de drone și de rachete. Tabloul nu a fost întotdeauna atât de periculos. Ani de zile după sfârșitul Războiului Rece, Arctica a fost una dintre zonele în care părea că Rusia și țările occidentale ar putea face afaceri împreună.
Consiliul Arctic, fondat în 1996, a încercat să apropie Rusia de celelalte șapte țări arctice și să permită o cooperare mai strânsă în probleme precum biodiversitatea, clima și protejarea drepturilor popoarelor indigene. Pentru o vreme, a existat chiar o încercare de a colabora în domeniul securității, Rusia participând la două reuniuni la nivel înalt ale Forumului Șefilor Apărării din Arctica, înainte de a fi exclusă din cauza anexării ilegale a Crimeei în 2014. Majoritatea formelor de cooperare au fost suspendate de atunci, relațiile dintre Occident și Moscova atingând un nou minim post-Război Rece, după ce Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.
Aderarea Finlandei și Suediei la NATO în 2023 și 2024 a împărțit efectiv regiunea arctică în două jumătăți aproximativ egale: una controlată de Rusia și una de NATO. Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA „are nevoie" de Groenlanda din motive de securitate națională, indicând ambițiile Rusiei și Chinei în Arctica. El a susținut că Danemarca, care deține suveranitatea asupra celei mai mari insule din lume, nu este suficient de puternică pentru a o apăra împotriva amenințărilor reprezentate de cele două țări.
Deși nu este o țară arctică, China nu și-a ascuns interesul pentru regiune. Țara s-a declarat „stat aproape arctic" în 2018 și a subliniat o inițiativă de „drum polar al mătăsii" pentru transportul maritim în Arctica. În 2024, China și Rusia au lansat o patrulă comună în Arctica, parte a unei colaborări mai ample între cele două. Dar securitatea nu este singurul motiv pentru care interesul pentru Arctica crește. Regiunea se transformă mai rapid decât orice altă zonă a lumii, pe măsură ce criza climatică se adâncește, încălzindu-se de aproximativ patru ori mai repede decât media globală.
Gheața marină se micșorează într-un ritm rapid. Dar, în timp ce oamenii de știință avertizează că acest lucru ar putea avea consecințe incredibil de dăunătoare pentru lumea naturală și mijloacele de trai ale oamenilor care depind de ea, există mulți care susțin că topirea gheții marine ar putea, de asemenea, să deschidă o oportunitate economică uriașă în ceea ce privește mineritul și transportul maritim.
Două rute de transport maritim care erau practic neviabile în urmă cu doar două decenii se deschid acum din cauza topirii dramatice a gheții - deși cercetătorii și organismele de supraveghere a mediului au avertizat că trimiterea de flote de nave prin acest mediu neatins, îndepărtat și periculos este un dezastru ecologic și uman care așteaptă să se întâmple. Ruta Maritimă a Nordului, care se întinde de-a lungul coastei de nord a Rusiei, și Pasajul de Nord-Vest, care îmbrățișează coasta de nord a Americii de Nord, au fost ambele practic fără gheață în timpul vârfului verii de la sfârșitul anilor 2000.
Ruta Maritimă a Nordului scurtează timpul de navigație între Asia și Europa la aproximativ două săptămâni, aproximativ jumătate din timpul necesar pe ruta tradițională a Canalului Suez. Deși părți ale rutei au fost folosite de Rusia în perioada sovietică pentru a ajunge și a aproviziona locații îndepărtate, provocările pe care le-a reprezentat au făcut ca aceasta să fie în mare parte ignorată ca opțiune pentru transportul maritim internațional.
Acest lucru s-a schimbat la începutul anilor 2010, când pasajul a devenit mai accesibil, iar de atunci numărul de călătorii prin acesta a crescut de la câteva în fiecare an la aproximativ 100. Rusia și-a intensificat utilizarea rutei din 2022, folosind-o pentru a transporta petrol și gaze către China, după ce sancțiunile au întrerupt-o de la foștii săi clienți europeni. În mod similar, Pasajul de Nord-Vest a devenit și el mai viabil, numărul traversărilor directe crescând de la câteva pe an la începutul anilor 2000 la până la 41 în 2023.
O a treia rută centrală, care ar duce navele direct peste Polul Nord, ar putea deveni posibilă în viitor, deși nivelul de topire a gheții care ar fi necesar pentru aceasta ar avea consecințe alarmante, accelerând încălzirea planetei, crescând fenomenele meteorologice extreme și decimând ecosistemele prețioase din zonă. În ceea ce privește mineritul, există posibilitatea ca topirea gheții să expună terenuri care anterior erau imposibil de exploatat. Groenlanda, în special, ar putea fi un punct fierbinte pentru cărbune, cupru, aur, elemente de pământuri rare și zinc, potrivit Studiului Geologic al Danemarcei și Groenlandei.
Cu toate acestea, cercetătorii spun că ar fi extrem de dificil și costisitor să se extragă mineralele din Groenlanda, deoarece multe dintre zăcămintele minerale ale insulei se află în zone îndepărtate deasupra Cercului Polar Arctic, unde există o calotă glaciară polară groasă de un kilometru și întunericul domnește o mare parte a anului. Ideea că aceste resurse ar putea fi extrase cu ușurință în beneficiul SUA a fost descrisă pentru CNN drept „complet nebună" de Malte Humpert, fondator și cercetător senior la Institutul Arctic.
