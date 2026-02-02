Colonel britanic, avertisment exploziv: Putin rămâne fără soldați și intră în faza finală a războiului
Postat la: 02.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
După aproape patru ani de lupte și pierderi uriașe, armata rusă dă semne clare de epuizare. Fostul colonel britanic, Hamish de Bretton Gordon, susține că Vladimir Putin a ajuns într-un punct critic: Rusia nu mai are oameni de trimis pe front, iar pauzele „umanitare" ascund o criză profundă.
La peste 1.400 de zile de la declanșarea invaziei din Ucraina, bilanțul este devastator pentru Moscova. Rusia ar fi pierdut peste un milion de militari, potrivit evaluărilor citate în presa britanică, iar capacitatea sa de a continua conflictul se degradează rapid.
În acest context, colonelul britanic Hamish de Bretton Gordon afirmă că liderul de la Kremlin se apropie de limita strategică. În analiza sa publicată de The Telegraph, acesta arată că Rusia rămâne fără cea mai importantă resursă într-un război de uzură: oamenii.
Anunțul făcut de Vladimir Putin privind o suspendare temporară a atacurilor asupra țintelor civile este privit cu scepticism. Fostul ofițer britanic subliniază că o oprire limitată la șapte zile nu reflectă siguranță sau bunăvoință, ci slăbiciune.
În opinia sa, un lider care controlează situația nu ar apela la astfel de gesturi simbolice. Dimpotrivă, ele indică faptul că armata rusă se află aproape de colaps operațional.
Unul dintre cele mai grave semnale ale degradării forțelor ruse este modul în care sunt acoperite lipsurile de personal. Potrivit relatărilor recente, deținuți grav răniți, inclusiv persoane fără membre, sunt obligați să revină pe linia frontului.
Unii dintre aceștia nu ar fi primit nici măcar proteze și sunt trimiși la luptă sprijinindu-se în cârje. „Aceasta nu este rezistență", sugerează analiza, „ci o formă extremă de disperare".
După pierderi estimate la peste 1,5 milioane de victime, Kremlinul a recurs la soluții tot mai radicale. Moscova ar fi plătit sume importante pentru a obține aproximativ 15.000 de militari nord-coreeni, a căutat mercenari în Africa și a golit închisorile pentru a completa rândurile armatei.
Acum, chiar și soldați mutilați sunt trimiși înapoi în tranșee, ceea ce, potrivit fostului colonel, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice cetățean rus apt de luptă.
Analizele independente indică faptul că Rusia înaintează mai lent decât armatele din Primul Război Mondial. În ultimii doi ani, Moscova a ocupat puțin peste 1% din teritoriul Ucrainei, cu prețul a peste 500.000 de victime.
De la începutul lui 2024, înaintarea zilnică a fost de doar câteva zeci de metri, între 15 și 70, un ritm considerat dezastruos chiar și raportat la bătălii precum Verdun sau Passchendaele. Pierderile continuă, cu aproximativ 1.000 de soldați ruși scoși din luptă în fiecare zi.
Al doilea aspect major evidențiat de analiza britanică este atitudinea Kremlinului față de populație. În timp ce cetățenii ruși se confruntă cu inflație ridicată și dobânzi în creștere, resursele statului sunt direcționate către rachete și drone folosite pentru atacarea Kievului.
Pentru conducerea de la Moscova, soldații - fie ei cetățeni ruși, condamnați sau recruți străini - sunt tratați ca simple resurse consumabile.
Deși orice pauză a luptelor ar fi binevenită, perspectivele unei păci reale rămân fragile. Discuțiile diplomatice, inclusiv o nouă rundă estimată la Abu Dhabi între SUA, Ucraina și Rusia, se lovesc de aceeași problemă: controlul teritoriilor.
Rusia insistă asupra obținerii întregului Donbas, cerere respinsă ferm de Kiev. Între timp, Volodimir Zelenski avertizează că serviciile secrete ucrainene au identificat pregătiri pentru o nouă ofensivă rusă de amploare, posibil sincronizată cu un val de frig.
Evaluările anterioare ale Ministerul Apărării din Marea Britanie sugerau că Moscova ar avea nevoie de încă patru ani și de aproximativ un milion de victime suplimentare pentru a cuceri prin forță provinciile dorite.
În plus, Putin rămâne pus sub acuzare la Curtea Penală Internațională pentru răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni, fapt care complică orice tentativă de legitimare a câștigurilor teritoriale.
În ciuda numeroaselor speranțe false apărute de-a lungul conflictului, lipsa acută de personal din armata rusă ar putea marca un punct de cotitură real. Colonelul britanic consideră că Ucraina ar trebui să negocieze dintr-o poziție de forță, nu de concesie.
În acest context, Donald Trump este văzut ca având o oportunitate majoră de a influența cursul războiului, dar numai dacă presiunea va fi exercitată asupra Moscovei. Mesajul este clar: pacea depinde de deciziile lui Putin, nu de cedările Ucrainei.
