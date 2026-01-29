Ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar lovi Iranul? Șapte scenarii posibile
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Statele Unite par tot mai aproape de o posibilă lovitură militară împotriva Iranului, chiar în următoarele zile. Deși țintele potențiale sunt, în mare parte, previzibile, consecințele unei astfel de decizii rămân profund incerte. Dacă nu va fi încheiat un acord de ultim moment cu Teheranul, iar președintele Donald Trump va ordona un atac, experții conturează mai multe scenarii posibile.
1. Lovituri limitate, pierderi civile reduse și o tranziție politică
În acest scenariu, forțele aeriene și navale americane ar lansa atacuri precise, de scurtă durată, vizând bazele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), unitatea paramilitară Basij, lansatoarele și depozitele de rachete balistice, precum și componente ale programului nuclear iranian. Un regim deja slăbit s-ar prăbuși, iar Iranul ar putea, în cele din urmă, să facă tranziția către un sistem democratic și să se reintegreze în comunitatea internațională.
Este însă un scenariu extrem de optimist. Intervențiile occidentale din Irak și Libia au pus capăt unor dictaturi brutale, dar au fost urmate de ani de instabilitate și violență. Siria, care și-a răsturnat regimul în 2024 fără intervenție militară occidentală, pare deocamdată o excepție.
2. Regimul supraviețuiește, dar își schimbă comportamentul
Un astfel de rezultat este comparat adesea cu „modelul venezuelean": o acțiune militară rapidă și puternică a SUA lasă regimul la putere, dar îl obligă să își tempereze politicile. În cazul Iranului, Republica Islamică ar rămâne, spre nemulțumirea multor iranieni, dar ar fi constrânsă să reducă sprijinul pentru milițiile din regiune, să limiteze programele nucleare și balistice și să relaxeze represiunea internă.
Și acest scenariu este considerat puțin probabil. Liderii iranieni au rezistat presiunilor timp de aproape cinci decenii și nu dau semne că ar fi dispuși să își schimbe cursul.
3. Prăbușirea regimului și instaurarea unei conduceri militare
Mulți analiști consideră acest rezultat drept cel mai probabil. Deși regimul este nepopular și slăbit de valurile repetate de proteste, aparatul de securitate rămâne extins și bine înrădăcinat. Lipsa unor dezertări semnificative și disponibilitatea autorităților de a recurge la forță extremă au împiedicat până acum schimbarea.
În haosul de după eventuale lovituri americane, Iranul ar putea ajunge sub conducerea unui guvern militar dominat de figuri din IRGC.
4. Iranul ripostează atacând forțe americane și state vecine
Iranul a avertizat că va răspunde oricărui atac, afirmând că este „cu degetul pe trăgaci". Deși nu poate rivaliza cu forța navală și aeriană a SUA, Teheranul dispune de rachete balistice și drone, multe ascunse în baze subterane sau zone muntoase izolate.
Bazele americane din Bahrain și Qatar ar putea deveni ținte, la fel ca infrastructura unor state considerate complice, precum Iordania. Atacul din 2019 asupra facilităților Saudi Aramco a demonstrat vulnerabilitatea regiunii în fața unor astfel de lovituri.
5. Minarea Golfului Persic
Un scenariu vechi, dar încă temut, este minarea rutelor maritime din Golf, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului Iran-Irak din anii '80. Strâmtoarea Hormuz, dintre Iran și Oman, este un punct strategic prin care trec anual aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate și până la un sfert din petrolul global.
Iranul a exersat desfășurarea rapidă de mine marine, iar o astfel de acțiune ar afecta imediat comerțul global și prețurile energiei.
6. Scufundarea unei nave militare americane
Un risc mai puțin probabil, dar cu impact major, ar fi scufundarea unei nave de război americane. Iranul a investit masiv în tactici de „război asimetric", inclusiv atacuri de tip „roi", folosind drone și ambarcațiuni rapide încărcate cu explozivi, menite să copleșească sistemele de apărare ale unei nave.
Un astfel de incident, mai ales dacă ar implica prizonieri americani, ar reprezenta o lovitură serioasă pentru prestigiul SUA. Istoria arată că nici cele mai avansate nave nu sunt invulnerabile.
7. Prăbușirea regimului și haos generalizat
Acesta este unul dintre cele mai mari motive de îngrijorare pentru vecinii Iranului. Pe lângă riscul unui război civil, există temeri că tensiunile etnice ar putea degenera în conflicte armate, pe fondul unui vid de putere. Kurzii, balucii și alte minorități ar putea încerca să își apere propriile comunități.
Deși multe state din regiune ar saluta dispariția Republicii Islamice, nimeni nu își dorește ca Iranul - cea mai populată țară din Orientul Mijlociu, cu aproximativ 93 de milioane de locuitori - să se afunde în haos, declanșând o criză umanitară și a refugiaților.
Cea mai mare incertitudine rămâne decizia finală a președintelui Trump. După mobilizarea unei forțe militare considerabile în apropierea granițelor Iranului, riscul este ca presiunea politică să ducă la un conflict cu obiective neclare și consecințe imprevizibile, nu doar pentru regiune, ci și pentru întreaga lume.
