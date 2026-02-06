Comandoul sinucigaş format din femei care conduce ofensiva armată din Balucistan. Ce este Brigada Majeed?

Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) şi-a plasat "comandoul sinucigaş feminin" în centrul strategiei sale armate, consolidând un fenomen care zguduie violent protocoalele de securitate concepute în mod tradiţional pentru lupta împotriva insurgenţilor de sex masculin.

Erau tinere, studente şi provenind din familii din clasa de mijloc care, potrivit grupului BLA, au decis să renunţe la tot pentru a îmbrăca vesta explozivă. În unele cazuri care au şocat ţara, printre aceste femei se aflau inclusiv mame.

Femeile au ocupat linia întâi în ultima ofensivă din 31 ianuarie, cea mai letală din ultimii ani, soldată cu aproape 200 de morţi, fapt ce a permis insurecţiei să atace simultan 12 puncte cheie ale aparatului de securitate pakistanez care erau sub strictă supraveghere.

Brigada Majeed este unitatea de elită a BLA dedicată misiunilor de sacrificiu (fidayee). În august 2025, Departamentul de Stat al SUA a desemnat-o oficial drept Organizaţie Teroristă Străină (FTO), asociind-o cu o escaladare a atentatelor sinucigaşe cu bombă şi a răpirilor în masă.

Deşi grupul este în mod tradiţional masculin, acesta a instituţionalizat o aripă feminină care a trecut de la sarcini logistice la efectuarea de atacuri cu impact ridicat împotriva unor ţinte militare şi strategice.

Compoziţia feminină permite grupului să evite suspiciunile şi să acceadă la facilităţi restricţionate, un avantaj operaţional care a facilitat atacurile împotriva sediului serviciilor secrete pakistaneze (ISI) în ultima ofensivă.

Asifa Mengal este una dintre tinerele care au făcut parte din cel mai recent val de atacuri sinucigaşe.

Potrivit BLA, ea s-a înrolat în Brigada Majeed în 2023, pe când avea numai 21 de ani, pregătită să facă parte dintr-o nouă strategie de atac.

Mengal a murit la sfârşitul săptămânii trecute după ce a intrat cu un vehicul încărcat cu explozibili în sediul serviciului de informaţii pakistanez (ISI) din Noshki, o enclavă cheie pentru controlul militar al regiunii.

Pentru BLA, desfăşurarea femeilor este un avantaj operaţional.

Într-o societate conservatoare, unde percheziţiile fizice ale femeilor sunt limitate din cauza normelor de comportament, femeile insurgente sunt capabile să se apropie de ţinte care altfel ar fi inaccesibile pentru bărbaţi.

Acest punct orb de securitate a facilitat atacuri împotriva intereselor strategice, cum ar fi cele legate de Coridorul Economic China-Pakistan (CPEC), care vizează creşterea costului investiţiilor străine şi forţarea retragerii proiectelor de infrastructură ale Beijingului dintr-o regiune pe care separatiştii o consideră a fi sub exploatare colonială.

Insurgenţa şi-a mutat naraţiunea de recrutare pe platforme precum Telegram, unde postează afişe eroice şi fotografii de înaltă rezoluţie la câteva minute după fiecare atac.

BLA exploatează această mistică prin diseminarea fotografiilor cu "martirii" săi, cu biografii detaliate şi videoclipuri care prezintă atacurile sinucigaşe ca fiind "angajamentul suprem" faţă de cauză.

Spre deosebire de insurecţia talibanilor pakistanezi (TTP) din nordul ţării, femeile din BLA nu doresc implementarea legii Sharia, legea islamică.

Forţa lor motrice este naţionalismul etnic şi controlul resurselor minerale din cea mai mare şi mai săracă provincie a Pakistanului.

Includerea unor figuri precum Yasma şi Waseem Baloch, care au murit într-un atac la Pasni, întăreşte strategia grupului de a prezenta insurgenţa ca o cauză familială şi generaţională, care nu permite nicio întoarcere la calea politică.

Originea acestui fenomen datează din aprilie 2022, când Shari Baloch a devenit prima femeie care a comis un atentat sinucigaş cu bombă alături de BLA. Învăţătoare de şcoală primară cu master în zoologie şi mamă a doi copii, ea a detonat un dispozitiv exploziv în momentul în care o dubă care transporta cetăţeni chinezi trecea pe lângă Universitatea din Karachi.

Atacul său a creat un precedent operaţional care a făcut inutile manualele de intelligence, care până atunci se concentraseră pe profilul insurgentului de sex masculin provenit din mediul rural.

Numărul oficial de morţi în această cea mai recentă ofensivă, supranumită Operaţiunea Herof 2.0 de către BLA, este de circa 60, între care 22 de membri ai forţelor de securitate şi 36 de civili, în timp ce autorităţile susţin că au ucis aproape 200 de insurgenţi în contraoperaţiuni militare.

Potrivit Centrului pentru Cercetare şi Studii de Securitate (CRSS), 2025 a fost cel mai sângeros an al ultimului deceniu, cu o creştere de 34% a violenţei totale.

Armata a raportat că au fost efectuate 75.175 de operaţiuni de culegere de informaţii, rezultând în moartea a 2.597 de militanţi, cel mai mare număr înregistrat într-un singur an.