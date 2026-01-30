Este oficial! O alianță care schimbă harta lumii!

Postat la: 30.01.2026

Este oficial! O alianță care schimbă harta lumii!

China, Rusia și Brazilia construiesc o autostradă digitală subacvatică care va ocoli Occidentul. 72.000 de kilometri de cabluri submarine vor lega statele BRICS într-o rețea total autonomă.

Acest proiect gigant este conceput special pentru a elimina dependența de infrastructura din SUA și Europa. Pentru prima dată în istoria modernă, marile puteri care acum se ridică vor avea propriile standarde și tehnologii, ascunse de ochii restului lumii.

Miza este uriașă: securitate totală pentru comunicațiile lor și un control absolut asupra transferurilor financiare. În timp ce noi ne uităm încă spre vechile puteri, sub ocean se ridică un nou zid digital care ar putea izola economic Occidentul. Impactul asupra securității globale va fi uriaș, iar regulile jocului se schimbă chiar acum și chiar sub ochii noștri!

