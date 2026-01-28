Trump se prăbușește în sondaje, în urma scandalurilor interne și internaționale: ce arată ultimele date

Sprijinul președintelui Donald Trump din partea alegătorilor independenți a scăzut la un nou minim în ambele mandate, conform celui mai recent sondaj Economist/YouGov.

Sondajul, realizat în weekend, arată aprobarea netă a postului lui Trump în rândul independenților la minus 40 de puncte procentuale, cu 27% aprobator și 67% dezaprobător.

Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de săptămâna precedentă, când aprobarea netă a lui Trump era de minus 31 de puncte procentuale în rândul independenților, și față de începutul acestei luni, când era de minus 28 de puncte procentuale.

Sondatorii au avertizat că "este prea devreme să spunem cât de mult reflectă această scădere o scădere pe termen lung a aprobării în rândul independenților și cât se datorează variației săptămânale ale sondajului."

Între timp, în rândul republicanilor, aprobarea netă a lui Trump este pozitivă de 72 de puncte procentuale, cu 85% aprobator și 13% dezaprobant; în rândul democraților, aprobarea sa netă este de minus 86 de puncte procentuale, cu 6% aprobator și 92% dezaprob.

Rezultatele sondajului vin pe fondul îngrijorărilor continue legate de economie și a reluării controlului asupra represiunii federale a imigrației din Minnesota, unde doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în ultimele săptămâni de ofițeri federali în timpul protestelor.

Cea mai recentă împușcătură, care a stârnit îngrijorare chiar și din partea unor membri ai propriei baze ale lui Trump, a avut loc sâmbătă, în a doua zi a celor patru zile de scrutin.

Sondajul, realizat între 23-26 ianuarie, a inclus 1.684 de cetățeni și a avut o marjă de eroare de 3,3 puncte procentuale.