Expirarea tratatului de dezarmare nucleară dintre SUA și Rusia, „moment grav" pentru pacea și securitatea globale, avertizează șeful ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară rămas între Rusia şi Statele Unite, constituie „un moment grav pentru pacea şi securitatea mondiale", el îndemnând cele două puteri nucleare majore să negocieze fără întârziere un nou cadru de control al arsenalelor nucleare.

Tratatul New START, care a expirat miercuri, la miezul nopţii, limita numărul focoaselor nucleare strategice pe care le puteau desfăşura SUA şi Rusia, precum şi desfăşurarea rachetelor cu lansare terestră, de pe submarine, şi a bombardierelor strategice.

„Pentru prima dată în mai mult de o jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără nicio limită constrângătoare a arsenalelor nucleare strategice ale Federaţiei Ruse şi Statelor Unite ale Americii, cele două ţări care deţin majoritatea covârşitoare a arsenalului global de arme nucleare", a afirmat Guterres într-un comunicat publicat miercuri.

Secretarul general al ONU a mai afirmat că „această disoluţie a deceniilor de realizări" în ce priveşte controlul armamentelor „nu putea veni într-un moment mai prost, riscul ca o armă nucleară să fie folosită fiind la cel mai ridicat nivel de decenii".

În acelaşi timp, însă, Guterres vede acum o oportunitate „de a reseta şi crea un regim de control al armamentelor adecvat pentru un context în evoluţie rapidă", el salutând aprecierea de către liderii Rusiei şi Statelor Unite a necesităţii de a preveni întoarcerea la o lume de proliferare nucleară necontrolată.

„Lumea priveşte acum la Federaţia Rusă şi la Statele Unite pentru ca acestea să traducă cuvintele în fapte", a mai spus Guterres.

„Îndemn ambele state să revină la masa negocierilor fără întârziere şi să se pună de acord asupra unui cadru succesor care să restabilească limite verificabile, să reducă riscuri şi să întărească securitatea noastră comună", a pledat secretarul general al ONU.