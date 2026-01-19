Scandalul de spionaj care zguduie NATO din temelii. Ce au făcut americanii în pregătirea unei invazii în Groenlanda

Informații confidențiale ale Ministerului danez de Apărare arată că SUA, în mod informal și fără a implica Copenhaga, au încercat să obțină de la omologii săi danezi din Groenlanda informații despre bazele militare, porturile și bazele aeriene de pe insula arctică, relatează publicația daneză Berlingske, citată de Digi24. În acest context, experții avertizează asupra spionajului american împotriva Danemarcei.

Acest tip de informații ar fi fost important în planificarea unui atac american sau a unei invazii a Groenlandei, ceea ce a provocat îngrijorare în Danemarca. Acest lucru reiese din documentele Forțelor Armate și ale Ministerului danez al Apărării, pe care publicația le-a primit într-o versiune cenzurată din motive de securitate națională. Concret, în ianuarie 2025, un ofițer militar american a solicitat de două ori, la interval de șase zile, informații de la comandamentul militar danez din Groenlanda.

„Prima solicitare de informații a fost primită pe 16 ianuarie 2025. Pe 26 ianuarie, autoritățile din domeniul apărării au fost informate din nou că aceeași persoană anonimă a solicitat informații suplimentare", relatează sursa citată. Solicitările se refereau aparent la infrastructura Groenlandei, inclusiv la instalații militare critice, adică informații de o importanță semnificativă pentru planificarea unei invazii americane a insulei.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă vreo informație a fost efectiv transmisă la Washington și, dacă da, ce anume a fost comunicat. Ambasada SUA la Copenhaga a declarat pentru publicația daneză că nimeni nu ar trebui să fie surprins de faptul că SUA poartă un dialog și menține contacte cu partenerii din Groenlanda și Danemarca, deoarece aceștia colaborează pentru a asigura securitatea în cadrul alianței și în Arctica.

Europa și Statele Unite ale Americii se află zilele acestea într-un scandal de proporții, din cauza dorinței Statelor Unite ale Americii de a anexa Groenlanda. Casa Albă a transmis că este vorba despre „o problemă de securitate națională". Statele Europene s-au poziționat împotriva acestei inițiative, iar SUA au anunțat noi taxe vamale pentru țările europene care se opun preluării Groenlandei de către Washington. La această oră, liderii europeni decid asupra unui pachet de sancțiuni ca răspuns la tarifele lui Trump.