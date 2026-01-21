UE Incorporated - Ursula von der Leyen anunță la Davos simplificări majore: firmă înregistrată online în doar 48 de ore în orice stat membru

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat la Forumul Economic de la Davos simplificări majore pentru companiile europene. Reprezentanta Comisiei Europene a anunțat trei priorități majore pentru UE, în perioada următoare.

1. Mediu de reglementare favorabil și previzibil

Ursula von der Leyen a anunțat că UE plănuiește să creeze „o nouă structură de întreprindere cu adevărat europeană". Aceasta se va numi EU Inc. și va avea un set unic și simplu de norme care se vor aplica în întreaga Uniune. Astfel, întreprinderile vor putea opera mult mai ușor în toate statele membre, afirmă von der Leyen. Astfel, antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în termen de 48 de ore - complet online. Acestea vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE.

„Trăim într-o epocă în care capitalul și datele pot traversa Europa într-o secundă. Și întreprinderile trebuie să se poată mișca la fel de liber. Însă, în situația actuală, prea multe întreprinderi trebuie să se orienteze către străinătate pentru a se dezvolta și a se extinde - în parte deoarece se confruntă cu un nou set de norme de fiecare dată când se extind într-un nou stat membru. Așadar, deși pe hârtie piața de 450 de milioane de europeni le este deschisă, în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acest lucru frânează potențialul de creștere și profit al întreprinderilor. De aceea avem nevoie de o nouă abordare", a explicat ea. Von der Leyen a precizat de asemenea că este nevoie de un sistem în care întreprinderile să poată desfășura activități comerciale și să obțină finanțare fără probleme în întreaga Europă, la fel de ușor ca pe piețele uniforme din SUA sau China.

2. Piață de capital unică în UE

Ursula von der Leyen a subliniat din nou că UE are nevoie de o piață de capital extinsă, profundă și lichidă. „Acest lucru va permite întreprinderilor să găsească finanțarea de care au nevoie - inclusiv capitaluri proprii - la un cost mai redus aici, în Europa. Am formulat propuneri privind integrarea și supravegherea pieței pentru a asigura o mai bună integrare a pieței noastre financiare. Acestea vizează tranzacționarea, post-tranzacționarea și gestionarea activelor, precum și stimularea inovării și eficientizarea cadrului nostru de supraveghere. Acest lucru va contribui la asigurarea fluxurilor de capital acolo unde este nevoie - către întreprinderile în expansiune, IMM-uri, inovare și industrie", a transmis ea.

3. Uniune energetică

Președinta Comisiei a anunțat ca a treia prioritate crearea unei piețe energetice interconectate și accesibile, o adevărată uniune energetică. „Energia este un punct nevralgic - atât pentru companii, cât și pentru gospodării. Este suficient să ne uităm la dispersia prețurilor în centrele europene de distribuție a energiei electrice. Europa are nevoie de un plan energetic care să reunească toate părțile. Acesta este Planul nostru de acțiune pentru energie la prețuri accesibile", a transmis ea.