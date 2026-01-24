California se alătură rețelei globale a Organizației Mondiale a Sănătății după ieșirea SUA din organizație
24.01.2026
California a anunțat vineri că va deveni primul stat american care se alătură rețelei globale de răspuns la focare a Organizației Mondiale a Sănătății, în urma deciziei administrației Trump de a retrage Washingtonul din OMS, scrie Reuters.
Rețeaua, formată din peste 360 de instituții tehnice, răspunde evenimentelor de sănătate publică prin desfășurarea de personal și resurse în țările afectate.
Decizia statului de a se alătura rețelei vine la mai bine de un an după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Washingtonul va părăsi OMS. Joi, statul s-a retras oficial din agenție, spunând că decizia sa reflectă eșecurile în gestionarea pandemiei de către agenția ONU pentru sănătate.
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a criticat vineri decizia Statelor Unite, numind-o o „decizie nesăbuită" care va afecta mulți oameni.
„California nu va fi martoră la haosul pe care îl va aduce această decizie", a declarat Newsom într-un comunicat.
„Vom continua să promovăm parteneriate la nivel global și să rămânem în fruntea pregătirii pentru sănătatea publică, inclusiv prin apartenența noastră ca singur stat în Rețeaua Globală de Alertă și Răspuns la Focare a OMS."
Biroul guvernatorului a declarat că s-a întâlnit cu directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, săptămâna aceasta, unde au discutat despre colaborarea pentru detectarea și răspunsul la amenințările emergente pentru sănătatea publică.
