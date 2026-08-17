Donald Trump proclamă controlul total al SUA asupra Strâmtorii Ormuz și colapsul complet al Iranului. "Slavă lui Allah!"

Statele Unite ale Americii au preluat controlul militar absolut asupra Strâmtorii Ormuz, blocând complet rutele maritime ale Iranului. Președintele american Donald Trump a proclamat victoria totală, descriind prăbușirea militară, economică și politică a regimului de la Teheran. Mesajul său, plin de majuscule și accente dure, anunță sfârșitul influenței iraniene în Orientul Mijlociu și marchează o escaladare majoră a discursului geopolitic global.

Zidul de oțel din Strâmtoarea Ormuz

Blocada militară instituită de forțele navale americane într-unul dintre cele mai strategice puncte maritime ale globului a paralizat Teheranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că această operațiune este un succes deplin și că forțele SUA își vor păstra pozițiile.

„S.U.A. au control total asupra Strâmtorii Hormuz. CRED CĂ ÎL VOM PĂSTRA! Blocada Noastră Navală este numită, de toată lumea, „UN ZID DE OȚEL", și nu este nimic ce Iranul poate face în legătură cu asta. Nu au Marină, nu au Forțe Aeriene, soldații lor rămași sunt neplătiți, IRGC este decimat și fuge, iar „Conducerea" lor este incertă, în cel mai bun caz! Nu au Bani - Țara lor este „gata". Tot ce au este ȘTIRI FALSE și INFLAȚIE DE 300%, și devine mai rău! Iranul este doar gură și nicio acțiune, Bătăușul Orientului Mijlociu Nu Mai Este. Slavă lui Allah! Președintele DONALD J. TRUMP", a scris pe Truth Social locatarul de la Casa Albă.

Radiografia unui colaps sistemic la Teheran

Dincolo de componenta maritimă, discursul oferă o imagine dezastruoasă a realității interne din Iran. Armata iraniană este descrisă ca fiind destructurată și lipsită de resurse pentru un conflict convențional, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) s-ar afla într-o retragere haotică. Problemele militare sunt dublate de o criză financiară profundă, marcată de hiperinflație și lipsă cronică de lichidități, soldații rămânând neplătiți, iar economia fiind blocată într-un punct critic.

O încheiere bizară și acuzații de propagandă

Pe lângă prăbușirea economică, mesajul scoate în evidență manipularea media ca ultimă armă a unui regim în declin. Donald Trump acuză liderii iranieni că se bazează pe știri false pentru a ascunde proporțiile crizei. Elementul cel mai neașteptat rămâne însă formula de final. Utilizarea unei expresii religioase islamice tradiționale de mulțumire adaugă o notă profund ironică întregului discurs, asumat prin semnătura oficială de pe rețeaua socială.