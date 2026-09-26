Gemini poate efectua apeluri și purta conversatii în locul tău. Google testează noul asistent complet bazat pe AI

Google testează o funcție prin care Gemini poate efectua apeluri telefonice în numele utilizatorului și poate purta conversația de la început până la sfârșit. Noul instrument se numește Call for Me și este disponibil momentan în versiune beta pe telefoanele Pixel 11, doar în Statele Unite și în limba engleză.

Funcția este gândită în special pentru situații simple, dar repetitive, în care utilizatorul ar pierde timp cu un apel. Gemini poate suna un magazin pentru a verifica dacă un produs este disponibil, poate contacta un salon pentru o programare sau poate cere informații de la o firmă. Înainte de apel, asistentul poate solicita câteva detalii suplimentare pentru a înțelege exact ce trebuie să rezolve.

La începutul apelului, asistentul se prezintă și explică motivul pentru care sună. Dacă întâlnește un meniu automat, îl poate parcurge singur și poate rămâne în așteptare până când răspunde o persoană. Utilizatorul nu trebuie să stea permanent cu telefonul în mână în timpul acestui proces. Conversația poate fi urmărită printr-o transcriere în timp real afișată pe ecran. Dacă este nevoie, utilizatorul poate prelua apelul în orice moment și poate continua personal discuția.

Vocea folosită de AI este aceeași selectată pentru Gemini Live. Gemini poate găsi singur numărul unei afaceri, dar utilizatorul îl poate introduce și manual. Asta poate fi util în cazul unor firme mici sau prestatori care nu au o prezență online bine pusă la punct. Google impune însă și limite, iar apelurile către servicii de urgență nu sunt permise. Call for Me se adaugă altor funcții deja disponibile pe telefoanele Pixel. Hold for Me poate aștepta în locul utilizatorului până când răspunde un operator, iar Direct My Call afișează pe ecran opțiunile din meniurile telefonice automate.

Noua funcție merge însă mai departe și poate purta efectiv conversația. Pentru moment, accesul este destul de restrâns. Este nevoie de un telefon Pixel 11, un abonament Gemini și înscriere în versiunea beta publică a aplicației Phone by Google. Funcția nu este disponibilă în România, iar Google continuă să testeze cât de bine se descurcă AI-ul cu accente diferite și în medii zgomotoase.