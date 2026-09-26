Alertă în Sicilia: Vulcanul Etna stă se erupă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost anulate

Aeroportul din Catania suspendă zborurile până la ora 16:00, din cauza unui nor de cenușă de 4 km înălțime de deasupra vulcanului Etna. Operatorul aeroportului a declarat că suspendarea a fost impusă din cauza eliberării de cenușă vulcanică, activitatea eruptivă afectând spațiul aerian din jurul aeroportului sicilian.

Pentru aviație este în vigoare alerta roșie, cel mai înalt nivel de avertizare, potrivit Gulf News. Restricțiile anterioare reduseseră capacitatea aeroportului la patru aterizări pe oră, față de cele 12 normale, înainte ca sosirile să fie suspendate complet. Cel puțin 10 zboruri fuseseră deja deviate înainte de intrarea în vigoare a suspendării. Cinci zboruri au fost deviate către Palermo, trei zboruri au fost trimise la Trapani, iar două zboruri au fost deviate către Comiso.