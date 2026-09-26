Ambasadoarea SUA în Grecia susține că Trump ar fi fost implicat în demiterea Guvernului Bolojan: "Putem face asta oricărei țări dorim!"

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut, în timpul unei cine desfășurate în martie la Atena, o declarație din care reieșea o presupusă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan, potrivit unei relatări publicate de The Wall Street Journal.

Diplomata, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., ar fi sugerat că un asemenea scenariu s-ar putea produce și în Grecia. Guilfoyle este una dintre principalele susținătoare americane ale Coridorului Vertical de Gaze în regiune, proiect care include și România. Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a dat curs solicitărilor consorțiului americano-grec care operează proiectul privind cumpărarea de gaze din SUA la un cost mai ridicat decât prețul pieței.

Episodul relatat de The Wall Street Journal s-ar fi produs în luna martie, în timpul unei cine la care au participat oficiali americani și greci. În cursul evenimentului, Kimberly Guilfoyle ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În contextul situației politice din România și al perspectivei căderii Guvernului Bolojan, ambasadoarea ar fi spus, potrivit relatării publicației americane: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici".

Papastavrou ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba Guvernul Greciei, întrucât acesta a fost ales de cetățeni. The Wall Street Journal precizează că avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici. În aceeași perioadă, PSD se afla în procesul desprinderii de coaliția de guvernare cu PNL și pregătea consultarea internă din aprilie privind retragerea miniștrilor social-democrați din Executiv.

Sorin Grindeanu anunțase încă din februarie că urma să propună organizarea unui vot în interiorul PSD pentru ca partidul să decidă dacă rămâne la guvernare cu Ilie Bolojan premier sau solicită un alt prim-ministru din partea PNL. Consultarea din aprilie s-a încheiat cu un rezultat categoric în favoarea ieșirii PSD de la guvernare. O lună mai târziu, PSD și AUR au depus și au votat moțiunea de cenzură în urma căreia Guvernul Bolojan a fost demis.

La 31 martie, Kimberly Guilfoyle a participat la o întâlnire desfășurată la restaurantul Isoletta din București, alături de Sorin Grindeanu, consilierul prezidențial Florin Vlădică și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, precum și de alte persoane, potrivit portalului Presa-Liberă, care a publicat și imagini de la întâlnire. Coridorul Vertical permite transportarea gazelor din Grecia către Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina.

Statele Unite au făcut investiții în infrastructura necesară pentru ca gazele naturale lichefiate transportate din America să fie regazeificate și introduse ulterior în conducte pentru a ajunge la cumpărători. Costurile generate de transport, lichefiere și regazeificare, la care se adaugă numărul mare de intermediari, au făcut însă ca GNL-ul american să nu atragă clienți privați, iar licitațiile comerciale organizate până acum să se încheie fără succes.

În luna ianuarie, fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a trimis scrisori președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan prin care solicita semnarea unui acord guvernamental cu Statele Unite pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate americane prin intermediul Nova Gas&Trade. Ivan a solicitat inclusiv un „mandat explicit" pentru negocieri „cu sprijinul" SRI.

Argumentul invocat de ministru pentru aceste demersuri, făcute cu aproximativ jumătate de an înainte ca Romgaz și Petrom să înceapă producția de gaze în Marea Neagră, a fost necesitatea de a „evita riscul unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA". Atât Administrația Prezidențială, cât și Guvernul au temperat însă solicitările, în condițiile în care existau semne de întrebare legate de preț și de oportunitatea economică.

În aprilie, președintele Nicușor Dan a vorbit despre interesul Statelor Unite de a comercializa gaze în România prin intermediul Coridorului Vertical, proiect care s-a confruntat cu dificultăți generate de prețurile ridicate. „Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României", declara Nicușor Dan.

Demersurile companiilor americane pentru comercializarea gazelor în România au loc înaintea începerii producției din Marea Neagră. Romgaz, companie controlată majoritar de stat, deține 50% din proiect, alături de OMV Petrom. Volumele care ar urma să fie extrase începând de anul viitor sunt suficiente pentru acoperirea necesarului de consum al României, la prețul pieței, ceea ce îngreunează perspectiva cumpărării gazelor americane, comercializate în prezent la prețuri considerabil mai ridicate.

Partenerul român al consorțiului americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze este Nova Power & Gas, companie controlată de frații Teofil și Simion Mureșan din Cluj. Firma colaborează și cu compania americană NuScale și cu Nuclearelectrica în proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, în județul Dâmbovița. Și în acest caz, Ilie Bolojan a reclamat cheltuirea a aproape un miliard de lei fără rezultate și a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica. În urma investigației, directorul general al companiei, Cosmin Ghiță, a demisionat.