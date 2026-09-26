Ambasadoarea SUA în Grecia susține că Trump ar fi fost implicat în demiterea Guvernului Bolojan: "Putem face asta oricărei țări dorim!"
Postat la: 26.09.2026 |
Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut, în timpul unei cine desfășurate în martie la Atena, o declarație din care reieșea o presupusă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan, potrivit unei relatări publicate de The Wall Street Journal.
Diplomata, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., ar fi sugerat că un asemenea scenariu s-ar putea produce și în Grecia. Guilfoyle este una dintre principalele susținătoare americane ale Coridorului Vertical de Gaze în regiune, proiect care include și România. Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a dat curs solicitărilor consorțiului americano-grec care operează proiectul privind cumpărarea de gaze din SUA la un cost mai ridicat decât prețul pieței.
Episodul relatat de The Wall Street Journal s-ar fi produs în luna martie, în timpul unei cine la care au participat oficiali americani și greci. În cursul evenimentului, Kimberly Guilfoyle ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În contextul situației politice din România și al perspectivei căderii Guvernului Bolojan, ambasadoarea ar fi spus, potrivit relatării publicației americane: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici".
Papastavrou ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba Guvernul Greciei, întrucât acesta a fost ales de cetățeni. The Wall Street Journal precizează că avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici. În aceeași perioadă, PSD se afla în procesul desprinderii de coaliția de guvernare cu PNL și pregătea consultarea internă din aprilie privind retragerea miniștrilor social-democrați din Executiv.
Sorin Grindeanu anunțase încă din februarie că urma să propună organizarea unui vot în interiorul PSD pentru ca partidul să decidă dacă rămâne la guvernare cu Ilie Bolojan premier sau solicită un alt prim-ministru din partea PNL. Consultarea din aprilie s-a încheiat cu un rezultat categoric în favoarea ieșirii PSD de la guvernare. O lună mai târziu, PSD și AUR au depus și au votat moțiunea de cenzură în urma căreia Guvernul Bolojan a fost demis.
La 31 martie, Kimberly Guilfoyle a participat la o întâlnire desfășurată la restaurantul Isoletta din București, alături de Sorin Grindeanu, consilierul prezidențial Florin Vlădică și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, precum și de alte persoane, potrivit portalului Presa-Liberă, care a publicat și imagini de la întâlnire. Coridorul Vertical permite transportarea gazelor din Grecia către Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina.
Statele Unite au făcut investiții în infrastructura necesară pentru ca gazele naturale lichefiate transportate din America să fie regazeificate și introduse ulterior în conducte pentru a ajunge la cumpărători. Costurile generate de transport, lichefiere și regazeificare, la care se adaugă numărul mare de intermediari, au făcut însă ca GNL-ul american să nu atragă clienți privați, iar licitațiile comerciale organizate până acum să se încheie fără succes.
În luna ianuarie, fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a trimis scrisori președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan prin care solicita semnarea unui acord guvernamental cu Statele Unite pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate americane prin intermediul Nova Gas&Trade. Ivan a solicitat inclusiv un „mandat explicit" pentru negocieri „cu sprijinul" SRI.
Argumentul invocat de ministru pentru aceste demersuri, făcute cu aproximativ jumătate de an înainte ca Romgaz și Petrom să înceapă producția de gaze în Marea Neagră, a fost necesitatea de a „evita riscul unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA". Atât Administrația Prezidențială, cât și Guvernul au temperat însă solicitările, în condițiile în care existau semne de întrebare legate de preț și de oportunitatea economică.
În aprilie, președintele Nicușor Dan a vorbit despre interesul Statelor Unite de a comercializa gaze în România prin intermediul Coridorului Vertical, proiect care s-a confruntat cu dificultăți generate de prețurile ridicate. „Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României", declara Nicușor Dan.
Demersurile companiilor americane pentru comercializarea gazelor în România au loc înaintea începerii producției din Marea Neagră. Romgaz, companie controlată majoritar de stat, deține 50% din proiect, alături de OMV Petrom. Volumele care ar urma să fie extrase începând de anul viitor sunt suficiente pentru acoperirea necesarului de consum al României, la prețul pieței, ceea ce îngreunează perspectiva cumpărării gazelor americane, comercializate în prezent la prețuri considerabil mai ridicate.
Partenerul român al consorțiului americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze este Nova Power & Gas, companie controlată de frații Teofil și Simion Mureșan din Cluj. Firma colaborează și cu compania americană NuScale și cu Nuclearelectrica în proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, în județul Dâmbovița. Și în acest caz, Ilie Bolojan a reclamat cheltuirea a aproape un miliard de lei fără rezultate și a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica. În urma investigației, directorul general al companiei, Cosmin Ghiță, a demisionat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Breșă gravă pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri, serii de buletin și adrese de domiciliu, lăsate la liber pe internet
Noua platforma prin care Guvernul și-a propus sa aduca „transparența" in companiile de stat a debutat cu o problem ...
-
Stenograme cu planul de asasinare a lui Adrian Kreiner: "Nu că e blindat, e blindat... foarte blindat!"
Au aparut stenogramele din dosarul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner. Asasinii lui discutau despre averea omul ...
-
THE DIPLOMATIC AFFAIRS: JP Morgan a refuzat cererea lui Nicușor Dan pentru o linie de finanțare dedicată României!
Trei surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru The Diplomatic Affairs ca președintele Romaniei, Nicușor Dan, ...
-
Unde duce "legitimația diplomatică" a lui Călin Georgescu. Numele care îl leagă pe fostul candidat de afacerea Jimbolia, mafia italiană și corupția din SRI-ul anilor 1990
În urma perchezițiilor la locuința lui Calin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au descoperit o legitimație pre ...
-
Hitler și-a ucis nepoata: Un istoric pune la îndoială alibiul liderului nazist privind misterioasa moarte prin împușcare a rudei sale
Timp de aproape un secol, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, a fost considerata un caz de sinucidere. Ac ...
-
Amantlâc la nivel politic înalt în Vrancea plus uncuibușor de nebunii de 500.000 de euro
Valentin Resmerița 68 de ani, fost candidat la Primaria Municipiului Focșani și Alexandra Tataru 52 de ani, fosta vicepr ...
-
Cuscrul lui Călin Georgescu încerca să formeze o nouă generație de lideri
Dan Mihai Neagu, fost lider PDL Giurgiu și cuscrul lui Calin Georgescu, ar fi pregatit un proiect prin care iși propunea ...
-
Perchezițiile la Dragoș Ovidiu Argeșanu: Patru arme letale și o arbaletă. Se verifică dacă avea dreptul să facă terapie
Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri, o arbaleta de vanatoare, patru arme letale, incarcatoare și muniție in urm ...
-
Dezvăluiri CNSAS despre cum ajungeau produsele stricate pe masa românilor în Epoca de Aur, după ce erau refuzate la export
CNSAS readuce in atenție, prin documente de arhiva, efectele politicii economice din ultimii ani ai regimului comunist, ...
-
Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori
Calin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpararea unei vile izolate in Toscana, in valoare ...
-
Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori - Urmele duc către șeful spionajului rus
O rețea pro-Kremlin a trimis echipe in mai multe țari europene pentru a realiza interviuri. Operațiunea era coordonata d ...
-
Afacerea Wealth Bank în care ar fi implicat și Călin Georgescu apare în presa italiană din 2025 - Milioane de euro dispărute în conturi offshore
O rețea transnaționala de „banci pirat" condusa de afaceristul italian Massimiliano Arena a lasat in urma pagube d ...
-
Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Cei mai bogați americani nu conduc neaparat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei mil ...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
-
Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu
Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA sa precizeze daca "se are in vedere și acordul inculpatului de a parti ...
-
Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Membrii Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei beneficiaza de indemnizații lunare nete cuprinse int ...
-
Motivările CCR care aruncă în aer conducerile TVR și Radio România: Săftoiu și Schwartz își pierd funcțiile
Motivarile celor doua decizii prin care Curtea Constituționala a declarat neconstituționala desemnarea majoritații polit ...
-
Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk
Autor: Dr. Heather Lynn Ne apropiem de implinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a intamplat la Un ...
-
Judecătorul CCR Bogdan Licu a recunoscut că și el a fost la Trupele de Securitate la Revoluție, ca Pahonțu. Obiectivul păzit de el în decembrie 1989 a sfârșit în flăcări
Bogdan Licu, actual judecator al Curții Constituționale a Romaniei, a recunoscut public ca Revoluția din Decembrie 1989 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu