Donald Trump susține că Iranul a renunțat la execuția a opt femei, din respect pentru el. Teheranul transmite că minte
Postat la: 23.04.2026 |
Președintele american Donald Trump a susținut că Iranul ar fi renunțat la execuția a opt femei protestatare, în semn de respect pentru el, afirmând că unele dintre acestea ar urma să fie eliberate sau condamnate la închisoare. Autoritățile de la Teheran au respins însă afirmațiile, catalogându-le drept „false" și acuzându-l pe liderul de la Casa Albă că dezinformează.
„Apreciez foarte mult faptul că Iranul și liderii săi mi-au respectat cererea, în calitate de președinte al Statelor Unite, și au anulat execuția planificată", a declarat Trump. Iranul a transmis că totul e o invenție și a spus că Trump încearcă să salveze aparențele. Teheranul susține să președintele SUA a fost frustrat de refuzul Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, o conductă pentru o cincime din producția mondială de petrol și gaze, în ciuda armistițiului declarat pe 8 aprilie și prelungit marți.
„Lipsa de experiență a lui Trump pe câmpul de luptă l-a împins să fabrice realizări din știri false", a declarat miercuri agenția de știri a sistemului judiciar iranian, Mizan. După o postare inițială a lui Trump pe rețelele de socializare despre femeile respective, marți, Mizan a spus că Trump „a căzut în plasa" unor afirmații false vehiculate de grupuri anti-Iran. Miercuri, a declarat din nou că Teheranul nu a făcut nicio concesie.
„Aseară, Donald Trump, invocând o știre complet falsă, a cerut Iranului să anuleze condamnările la moarte a opt femei", a transmis Mizan. „Totuși, în ciuda afirmației false dezvăluite aseară, Trump a susținut într-o altă postare, acum câteva minute, că sentințele a opt femei protestatare care urmau să fie executate în Iran în această seară au fost anulate și a mulțumit Iranului!", mai arătat agenția care susține că mai multe femei au fost deja eliberate, iar altele se confruntă cu acuzații care ar putea duce la închisoare, dar nu la moarte.
