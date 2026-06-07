Pielea electronică, tot mai aproape de realitate: Tehnologia viitorului se anunță una elastică, care "gândește singură" și "simte" ca omul
Postat la: 07.06.2026 |
O nouă generație de tehnologie iese din laboratoare și începe să semene tot mai mult cu biologia umană. Cercetătorii lucrează la electronice moi, elastice, care se pot întinde precum pielea și, mai mult decât atât, pot „învăța" într-un mod inspirat de creier.
Este vorba despre dispozitive neuromorfice, sisteme de calcul care nu mai sunt construite rigid, pe siliciu clasic, ci integrate în materiale flexibile, capabile să se adapteze mișcării corpului. Ideea de bază schimbă complet paradigma, în loc ca omul să se adapteze tehnologiei, tehnologia încearcă să imite omul.
De ce corpul uman rămâne o provocare pentru tehnologie
Inteligența artificială de azi excelează în sarcini complexe, de la recunoașterea imaginilor până la analize medicale sofisticate. Totuși, când intră în contact direct cu organismul uman, apar limitele, notează SciTechDaily.
Țesuturile sunt moi, mobile, mereu în schimbare. În schimb, electronica tradițională rămâne rigidă. Cipurile din siliciu nu suportă bine contactul prelungit cu organe care se mișcă, mușchi care se contractă sau piele aflată în tensiune constantă. Rezultatul poate însemna disconfort, pierderea contactului sau chiar deteriorarea dispozitivelor.
Când hardware-ul începe să „gândească" precum creierul
O analiză publicată în International Journal of Extreme Manufacturing descrie o schimbare de direcție în cercetare, apariția electronicii neuromorfice moi.
Aceste sisteme folosesc materiale flexibile, precum polimeri și geluri speciale, care pot transporta atât electroni, cât și ioni. Mecanismul seamănă cu modul în care funcționează sistemul nervos, unde semnalele sunt transmise electrochimic.
În termeni simpli, un singur tranzistor moale poate imita modul în care funcționează o sinapsă din creier, adică poate „învața" prin întărirea sau slăbirea conexiunilor electrice. Practic, materialul nu mai este doar suport de calcul, ci devine parte din procesul de învățare.
Elasticitate record și consum energetic minim
Noile materiale pot fi întinse chiar și până la 140 la sută din lungimea inițială, depășind elasticitatea pielii umane. Asta le face potrivite pentru zone ale corpului aflate în mișcare permanentă, articulații, mușchi, suprafețe flexibile.
În plus, consumul de energie este extrem de redus. Unele sisteme funcționează la sub 0,5 volți, ceea ce reduce încălzirea și stresul asupra țesuturilor vii, două dintre marile probleme ale implanturilor sau senzorilor purtabili actuali.
Spre pielea electronică și roboții moi
Aplicabilitatea merge dincolo de teorie. Inginerii ar putea construi rețele integrate direct în materiale elastice, unde senzorul, memoria și procesarea sunt înglobate în același „corp" electronic.
Asta deschide ușa către piele artificială capabilă să simtă atingerea sau către membre robotice moi care procesează local informația, fără a mai depinde constant de un computer extern.
Obstacolul major, memoria care se pierde
Chiar dacă progresele sunt rapide, rămân probleme serioase. Una dintre cele mai mari este stabilitatea memoriei. Multe dispozitive actuale nu rețin informația pe termen lung, ceea ce limitează utilizarea lor în aplicații reale.
Pentru a depăși acest blocaj, cercetătorii explorează arhitecturi de tip „insulă-punte", în care componentele sensibile sunt protejate pe microstructuri rigide, iar conexiunile dintre ele sunt elastice și rezistente la întindere.
O posibilă punte între om și mașină
Dacă aceste soluții vor deveni stabile și sigure, viitorul ar putea aduce dispozitive integrate direct în corp, capabile să monitorizeze, să proceseze și să reacționeze în timp real, fără disconfort și fără rigiditatea tehnologiilor actuale.
Este o direcție care nu mai vorbește doar despre gadgeturi purtabile, ci despre o integrare reală între biologie și electronică.
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