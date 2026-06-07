Inteligența artificială se va perfecționa singură. "În următorii ani, va depăși capacitățile umane în 70%-80% dintre domenii"

Directorul general al SoftBank Group, Masayoshi Son, a declarat că următoarea generație de modele dezvoltate de OpenAI este concepută cu ajutorul altor modele de inteligență artificială, un semn că tehnologia se apropie de ceea ce el numește "superinteligență artificială".

Într-un interviu acordat CNBC, Son a afirmat că a discutat cu directorul OpenAI, Sam Altman, și cu inginerii companiei, care i-au explicat că un model AI participă deja la proiectarea unei generații viitoare de modele.

"Inginerii nu vor mai fi suficient de inteligenți pentru a proiecta următorul model. Modelul va genera următorul model, iar acesta va deveni exponențial mai inteligent decât noi toți. Asta este superinteligența", a spus Son.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a refuzat să comenteze despre produse aflate în dezvoltare, însă a subliniat că firma utilizează deja inteligența artificială în procesul de creare și testare a unor noi modele.

În februarie, OpenAI a anunțat că modelul GPT-5.3-Codex a fost primul sistem al companiei care a contribuit la propria dezvoltare, fiind folosit pentru depanarea proceselor de antrenare, gestionarea implementării și analiza rezultatelor testelor.

Masayoshi Son a declarat că și-a revizuit estimările privind apariția superinteligenței artificiale. Dacă în 2024 anticipa că aceasta va deveni realitate în aproximativ zece ani, acum consideră că termenul este mult mai scurt.

"Când am spus zece ani încercam să fiu conservator, pentru că oamenii sunt șocați de astfel de predicții. În mintea mea mă gândeam la patru ani. Acum cred că se va întâmpla în următorii doi ani", a afirmat el.

Potrivit lui Son, în următorii ani inteligența artificială va depăși capacitățile umane în 70%-80% dintre domenii, iar în multe dintre acestea ar putea deveni de zece ori mai performantă decât o persoană obișnuită.

Declarațiile sale vin la doar o zi după ce Anthropic, dezvoltatorul asistentului AI Claude, a avertizat asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

Compania a publicat un studiu privind fenomenul de "autoîmbunătățire recursivă" (Recursive Self-Improvement - RSI), în care un sistem AI devine capabil să proiecteze și să dezvolte autonom versiuni succesive ale sale.

Anthropic consideră că această evoluție ar putea aduce beneficii majore, dar avertizează că există și riscul ca oamenii să piardă controlul asupra sistemelor de inteligență artificială tot mai avansate.

Compania susține că o coordonare între marile laboratoare de inteligență artificială pentru încetinirea dezvoltării unor astfel de tehnologii ar putea fi benefică.

SoftBank este unul dintre cei mai importanți investitori în domeniul inteligenței artificiale, deținând participații în OpenAI și Arm Holdings, precum și investiții în robotică și conducere autonomă. Son a comparat impactul actualei revoluții AI cu boom-ul internetului de la începutul anilor 2000, afirmând că transformarea generată de inteligența artificială va fi "de 50 de ori mai mare decât revoluția dot-com".