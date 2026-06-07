Se anunță tensiuni la Campionatul Mondial: Naționala Iranului, forțată să părăsească SUA fix în ziua meciului

Echipa naţională a Iranului va trebui să intre şi să părăsească Statele Unite în aceeaşi zi în care va juca meciurile în această ţară, fiind supusă unor restricţii drastice privind vizele pentru Cupa Mondială, a declarat, sâmbătă, ambasadorul Iranului în Mexic.

„Putem ajunge dimineaţa şi trebuie să plecăm în aceeaşi zi", a declarat Abolfazl Pasandideh, înainte de sosirea, sâmbătă, a echipei de fotbal iraniene al cărei cantonament se află în Tijuana, în nordul Mexicului.

Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor în Statele Unite, la Los Angeles împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi împotriva Belgiei pe 21 iunie, şi la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie.

Delegația Iranului nu a primit toate vizele pentru intrarea în SUA

Ambasadorul Iranului în Mexic a declarat că echipa naţională de fotbal a ţării sale nu a primit încă vizele pentru SUA, cu doar câteva zile înainte de primul meci din Cupa Mondială, de la Los Angeles, ceea ce ridică posibilitatea ca echipa să nu poată participa la turneu, pe fondul conflictului dintre cele două ţări, relatează Reuters.

"Vom continua să încercăm până în ultimul moment să intrăm (în SUA) şi să jucăm", a declarat Abolfazl Pasandideh, vorbind prin intermediul unui interpret de spaniolă la ambasada Iranului din Ciudad de México.

Pasandideh a descris câteva săptămâni frenetice, în care a trebuit să se adapteze la o diferenţă de fus orar de nouă ore faţă de Teheran, în timp ce negocia mutarea în ultimul moment a bazei echipei din Arizona la Tijuana, din cauza problemelor legate de vize şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în Statele Unite ar trebui redusă la minimum.

Se preconizează că iranienii vor ajunge la Tijuana duminică dimineaţa devreme.

"Sportul şi Cupa Mondială au fost create pentru a apropia naţiunile. Dar nu vedem acest lucru în momentul de faţă", a declarat Pasandideh.

Statele Unite nu au declarat niciodată în mod oficial că nu doresc ca echipa Iranului să stea pe teritoriul american, a afirmat ambasadorul. "Însă, prin acţiunile lor, au arătat că iranienii nu au ce căuta acolo", a adăugat el, lăudând autorităţile mexicane pentru că au primit echipa şi le-au eliberat rapid vizele.

Războiul cu Iranul a transformat Cupa Mondială - cel mai mare eveniment sportiv mondial - într-o confruntare geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţiile politice.

Este prima Cupă Mondială, de la înfiinţarea sa în 1930, în care o ţară gazdă urmează să primească o ţară cu care se află în război.

Dorinţa Iranului de a participa la turneu subliniază eforturile sale de a ajunge la o soluţie în conflictul cu Washingtonul, a afirmat Pasandideh.

"Participarea Iranului la Cupa Mondială - chiar pe teritoriul celui considerat inamicul său - demonstrează că Iranul caută pacea", a spus el.