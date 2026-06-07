UE pregătește reducerea taxelor pentru energia regenerabilă, în încercarea de a scădea facturile la electricitate

Uniunea Europeană elaborează planuri pentru reducerea taxelor aplicate energiei regenerabile și pentru creșterea flexibilității sistemelor electrice, în contextul în care costurile ridicate ale energiei continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg News, European Commission intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care să introducă obiective privind adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să încurajeze utilizarea energiei curate.

Războiul din Orientul Mijlociu a adus din nou problema energiei în prim-planul agendei politice a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul economic al facturilor mai mari la electricitate.