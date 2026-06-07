Se pregătește lista de miniștri a Guvernului Tomac. Luni încep negocierile politice

Premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să definitiveze până luni lista viitorului Cabinet și programul de guvernare, pentru a le prezenta partidelor politice parlamentare în încercarea de a obține o majoritate pentru votul de învestitură.

Până acum, lista nu este definitivă, iar numele vehiculate până acum ar putea fi schimbate în urma negocierilor cu partidele.

Tomac a anunțat că vrea să meargă în Parlament cu „un guvern tehnic, nu unul politic", format din specialiști, însă susținerea unui astfel de Executiv rămâne incertă.

Prima întâlnire anunțată oficial este cea cu PNL. Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că echipa de conducere a partidului se va întâlni luni, la ora 11:00, cu premierul desemnat. „Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național care va lua o decizie, în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea", a declarat Bolojan, sâmbătă, într-o conferință de presă la Deva.

Întrebat dacă PNL ar putea susține un liberal pentru funcția de premier, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să treacă de votul Parlamentului, Ilie Bolojan a spus că partidul nu a ajuns încă la această ipoteză. „Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecință. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă", a mai spus liderul PNL.

Guvern tehnocrat cu susținere politică incertă

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele.

Tomac are la dispoziție, potrivit Constituției, 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor. Problema este, însă, majoritatea parlamentară.

PSD s-a arătat deschis discuțiilor cu Tomac, dar vrea să vadă programul de guvernare și componența echipei.

USR a anunțat că nu acceptă o formulă cu PSD, că un guvern tehnocrat, oricât de bine intenționat, nu va avea forța de a face reforme fără asumare politică. Și că formula ideală ar fi un guvern care să îi includă pe cei patru miniștri USR.

PNL va analiza săptămâna viitoare programul și formula propusă de Tomac. Liberalii susțin că nu vor face parte dintr-un guvern în care este prezent PSD și nu vor susține un program care diluează reformele, disciplina bugetară și buna guvernare.

UDMR va decide săptămâna viitoare dacă susține sau nu viitorul executiv, după ce va vedea programul și echipa.

AUR a anunțat că nu va participa la ședința Parlamentului în care se va da votul de învestitură pentru noul guvern.