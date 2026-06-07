Ebola se extinde alarmant: aproape 500 de cazuri confirmate. OMS avertizează că ar putea deveni una dintre cele mai mari epidemii din istorie

OMS trage un semnal de alarmă cu privire la epidemia de Ebola din Africa Centrală. Până în prezent au fost confirmate aproape 500 de cazuri, alimentând temerile că această epidemie ar putea deveni una dintre cele mai ample din istorie, conform Mediafax.

OMS a declarat deja această criză drept urgență de sănătate publică internațională, în timp ce autoritățile sanitare se grăbesc să limiteze răspândirea ei în regiune.

Focar grav în Congo și extindere în Uganda

Focarul din Congo și Uganda ar putea ajunge să fie mai devastator decât epidemia de Ebola din Africa de Vest, în 2014, care a dus la moartea a peste 11.300 de persoane, dintr-un total de 28.600 cazuri confirmate.

„O astfel de amploare este posibilă", a avertizat Jason Asher, directorul Centrului pentru Prognoză și Analiza Focarelor de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Evoluția rapidă a epidemiei

Sâmbătă, în cadrul ultimei actualizări, OMS a raportat 452 de cazuri confirmate, inclusiv 82 de decese, în Congo, unde epidemia a fost declarată în ultimele 2 săptămâni.

Ulterior, virusul s-a răspândit și în țara vecină, Uganda. Acolo au fost înregistrare 19 cazuri confirmate de infecție cu virusul Ebola. De asemenea, doi oameni au murit.

Numărul de confirmate a crescut cu 100, în timp ce 20 de persoane au murit în numai 24 de ore, bilațul total crescând la 471 de cazuri confirmate și 84 de decese, potrivit cifrelor publicate de autoritățile din ambele țări.

Tulpina rară „Bundibugyo" și lipsa tratamentelor

Actualul focar, care survine pe fondul răspândirii tulpinii rare „Bundibugyo", a virusului Ebola, a fost declarat pe 15 mai în nord-estul Republicii Democrate Congo, deși se crede că virusul se răspândea deja înainte de a fi detectat.

În prezent, nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru această tulpină. Totuși, vineri, OMS și Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au lansat un plan de intervenție în valoare de 518 milioane de dolari, menit să consolideze eforturile de supraveghere, testare de laborator și prevenire a infecțiilor.