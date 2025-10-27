După ce au prostit o lume intreagă ca s-ar fi certat dar au facut averi pe burse, Trump si cu Musk s-au impacat brusc: "Mi-a placut intotdeauna de Elon!"

Cearta dintre Elon Musk și Donald Trump pare că ia sfârșit. Președintele Statelor Unite a anunțat luni că a reluat legătura cu Elon Musk, semnalând o apropiere surprinzătoare după o perioadă de conflicte publice. Liderul american a declarat că cei doi au discutat „din când în când" în ultimele săptămâni, după ce s-au reîntâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, desfășurate luna trecută în Arizona.

„Întotdeauna mi-a plăcut Elon", a spus Trump la bordul avionului prezidențial Air Force One, într-un răspuns oferit jurnaliștilor. „A avut o perioadă dificilă, dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu", a adăugat președintele, subliniind că relația dintre ei este acum „bună". Declarațiile vin după o perioadă tensionată, marcată de atacuri și insulte reciproce. Disputa dintre Trump și Musk a izbucnit când miliardarul a sugerat că ar putea susține candidați din afara Partidului Republican și chiar ar putea lansa o nouă formațiune politică, numită America Party.

În replică, Trump l-a avertizat că o astfel de mișcare ar putea avea „consecințe serioase" și a lăsat să se înțeleagă că ar putea folosi structuri guvernamentale pentru a-i bloca inițiativele. Împăcarea celor doi ar putea avea ecouri semnificative pe scena politică americană, mai ales în contextul alegerilor din 2026 și 2028. Elon Musk deține una dintre cele mai influente poziții în media conservatoare, ceea ce înseamnă că are un rol cheie în mobilizarea electoratului și în finanțarea campaniilor viitoare.

Elon Musk a bifat un nou record mondial, devenind prima persoană din istorie a cărei avere netă a depășit pragul de 500 de miliarde de dolari. Potrivit Indexului Miliardarilor Forbes, joi, 1 octombrie, la ora 15:55 (ora coastei de est a SUA), averea CEO-ului Tesla era estimată la 499,5 miliarde de dolari, însă creșterea spectaculoasă a acțiunilor companiei sale l-a împins rapid peste borna istorică. Succesul financiar al lui Musk este strâns legat de performanța Tesla, care în ultimele luni a înregistrat o apreciere consistentă. Numai în acest an, titlurile companiei au crescut cu peste 14%, iar într-o singură zi valoarea lor a urcat cu aproape 4%, ceea ce a adăugat direct peste 7 miliarde de dolari la averea fondatorului.