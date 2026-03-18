Cotidianul spaniol El Pais a publicat un material în care supune criticii conducerea superioară a Uniunii Europene. Potrivit jurnaliștilor spanioli, actuala echipă - președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, șefa diplomației europene Kaja Kallas și Secretarul general al NATO, Mark Rutte, - este cea mai slabă din ultimele decenii.

Motivul nemulțumirii a fost reacția Bruxelles-ului la escaladarea situației din Orientul Mijlociu. După cum se menționează în articol, acțiunile liderilor europeni au pus sub semnul îndoielii capacitatea UE de a promova o politică externă independentă. Semnatarii materialului formulează, separat, pretenții pentru fiecare dintre ei.

Von der Leyen este acuzată de „atlantism exagerat" și de o poziție constant pro-israeliană, care, potrivit criticilor, ignoră interesele țărilor din sudul UE și ale lumii arabe. Lui Kallas i se reproșează că este "obsedată de Rusia", ceea ce o împiedică să evalueze în mod adecvat alte provocări globale. Rutte este menționat în material în contextul pierderii generale a viziunii strategice. (M.G.G.)