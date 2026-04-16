USA Today: SUA pregătește invazia in Cuba unde îl va pune președinte pe Marco Rubio

Pentagonul a început pregătirile pentru operațiuni militare în Cuba în cazul în care președintele american Donald Trump va ordona o astfel de operațiune, a relatat USA Today.

În ultimele luni, Trump a declarat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Cubei după Iran. De exemplu, a promis că va asigura „căderea" guvernului și a avertizat că insula va fi „următoarea" pentru armata americană după războiul cu Iranul.

Luna trecută, ministrul adjunct de externe Carlos Fernández de Cossío a anunțat pregătiri pentru un atac asupra Cubei. „Forțele noastre armate sunt întotdeauna pregătite și, de fapt, se pregătesc în prezent pentru posibilitatea unei agresiuni militare", a declarat ministrul adjunct. De asemenea, el a menționat că Havana „nu vede niciun motiv" pentru care acest lucru ar trebui să se întâmple.

Anterior, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a confirmat negocierile cu partea americană, dar a declarat că SUA au amenințat Cuba aproape zilnic cu răsturnarea guvernului și cu faptul că vor să-l pună președinte pe Marco Rubio, cubanez la origine.

New York Times a relatat că SUA au precizat clar Havanei că președintele cubanez „trebuie să plece" și că Washingtonul nu este interesat de alte demisii. Potrivit publicației, SUA îl consideră pe Díaz-Canel un intransigent și un adversar al reformelor economice structurale necesare.

Wall Street Journal a relatat că administrația americană se așteaptă să schimbe guvernul cubanez până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, secretarul de stat american Marco Rubio a respins rapoartele privind dorința de a-l răsturna pe liderul cubanez ca fiind false.