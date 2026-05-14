Programul SAFE va continua, chiar dacă Ordonanța va fi declarată neconstituțională, susține șeful Cancelariei premierului

Șeful Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, a afirmat joi, 14 mai 2026, că procesul de contractare și de realizare a Programului SAFE poate continua și în cazul în care Ordonanța SAFE va fi declarată neconstituțională, întrucât este doar o chestiune tehnică, fără legătură cu fondul problemei.

Mihai Jurca a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă, ce se va întâmpla dacă CCR va declara neconstituțională Ordonanța SAFE, ce impact va avea această decizie a CCR asupra Programului SAFE.

"Va trebui să așteptăm răspunsul Curții Constituționale ca să ne dăm seama dacă contestația este validă sau nu. Cert este că procesul de contractare și procesul de realizare a programului pot continua chiar și în situația în care această ordonanță este declarată neconstituțională, dar există soluții. Era o chestiune tehnică pentru Ministerul de Finanțe, nu avea legătură cu fondul problemei", a declarat Mihai Jurca.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat, joi, că Senatul a decis să sesizeze CCR, pentru un conflict constituțional între Guvern și Parlament, în privința Ordonanței SAFE. Senatorul Zamfir a arătat că premierul Ilie Bolojan și miniștrii au decis să vulnerabilizeze această ordonanță, adăugând încă 12 puncte, ceea ce, în opinia sa, intră în sfera penală.

"Biroul permanent al Senatului a decis în majoritate ca Senatul să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict constituțional între Guvern și Parlament, dar dincolo de asta rămâne acea Ordonanță de Urgență, din punctul nostru de vedere neconstituțională, și nu numai, ci o ordonanță dată pe picior, intrată în vigoare, practic, după ce acest Guvern a fost demis", a spus senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o conferință de presă.

Avocatul Poporului a transmis la Curtea Constituțională o excepție de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, care se referă la Programul SAFE.

Motivul invocat de Avocatul Poporului îl constituie încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis.