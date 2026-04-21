Eurocomisar, despre producția de arme a Rusiei și UE Kubilius: Rusia a luat-o înaintea țărilor UE la producția de armament

Eurocomisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat, în cadrul audierilor din Parlamentul European, că Rusia întrece considerabil Uniunea Europeană la producția principalelor tipuri de armament, relatează presa rusă.

Potrivit acestuia, anul trecut Rusia a fabricat 1.100 de rachete de croazieră, în timp ce țările UE au realizat doar 300, relatează TASS. În plus, Rusia a produs 900 de rachete balistice, Uniunea Europeană nici una.

Kubilius a mai anunțat că Rusia a realizat 4 milioane de proiectile de artilerie, în condițiile în care producția totală a statelor UE a fost de 2 milioane. El a subliniat că aceste date au fost obținute „din surse deschise".

În opinia comisarului european, situția descrisă reprezintă „o serioasă provocare" pentru Uniune. El a afirmat că, dacă vrea "să descurajeze în mod eficient" Rusia din punct de vedere militar, UE trebuie să producă mai mult armament decât această țară.

Presa de la Moscova amintește că directorul general al Rostec, Serghei Cemezov, a declarat, recent, că producția de armament în Rusia a atins niveluri record, iar compania Kalașnikov a anunțat o creșterea a producției de arme de foc de luptă. M.G.G.