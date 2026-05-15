Bolojan trimite la coadă la ANAF persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. Un scriitor cere viitorului guvern să anuleze obligația e-Factura pentru DDA

Scriitorul Mircea Platon atacă dur măsurile fiscale care intră în vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Executiv să anuleze obligația ca persoanele care încasează venituri din drepturi de autor să emită facturi electronice prin sistemul ANAF. Într-o postare publică, acesta critică Executivul condus interimar de Ilie Bolojan, susținând că noua legislație transformă scriitorii și artiștii în „prestatori de servicii" obligați să intre într-un sistem birocratic și digitalizat excesiv.

„Sunt scriitor, nu prestator de servicii. Nu pot să mi-l închipui pe vreun scriitor român din trecut emițând e-facturi. Nu pot să îmi închipui nici vreun scriitor român din viitor emițând e-facturi. Dacă acest abuz bolojenist va persista chiar și după înmormântarea defunctei guvernări, e clar că nu vor mai exista scriitori români pentru că România se descompune bucată cu bucată. Conform coaliției guvernamentale din ultimii ani, de la 1 iunie 2026 scriitorii trebuie să emită e-facturi pentru a putea primi drepturi de autor. Drepturi de autor care oricum sunt taxate și înregistrate în sistem, deci nu se justifică această măsură decât ca împingere în țarcul digital și ca furt din buzunarul omului, care e silit să plătească arendă digitală la corporațiile care emit e-facturi/semnături electronice. Adică e obligatoriu să dai bani și timp și demnitate pentru a primi răsplata (nu generoasă și doar ocazională) muncii tale. AJUNGE! Cer noului guvern să anuleze înainte de 1 iunie 2026 OUG nr. 89/2025 și OUG nr. 6/2026", scrie Platon pe Facebook.

Cine este obligat să emită e-Facturi de la 1 iunie

Schimbarea vine prin OUG 89/2025, cunoscută drept „Ordonanța Trenuleț", publicată în Monitorul Oficial pe 24 decembrie 2025. Actul normativ modifică Codul Fiscal și extinde obligațiile de facturare electronică asupra persoanelor fizice care obțin venituri din:

drepturi de autor;

drepturi de proprietate intelectuală;

cesiune de conținut;

prestări de servicii independente cu caracter economic.

Măsura îi afectează direct pe:

scriitori și traducători;

jurnaliști și colaboratori media;

artiști;

fotografi și videografi;

designeri;

creatori de conținut online;

influenceri;

freelanceri care lucrează pe contracte de cesiune de drepturi.

Persoanele angajate exclusiv cu contract de muncă nu intră sub incidența noilor reguli. În schimb, cei care au și contract individual de muncă, și venituri din drepturi de autor, sunt obligați să respecte noile cerințe. De la 1 iunie 2026, persoanele considerate „impozabile" din perspectiva TVA vor trebui să emită facturi pe CNP și să utilizeze sistemul RO e-Factura al ANAF.

Procedura presupune mai mulți pași obligatorii:

Persoanele vizate trebuie să aibă cont în SPV, platforma digitală a ANAF. Pentru cei care nu au cont, procedura presupune identificare și validare online.

Ulterior, utilizatorii trebuie să se înscrie în Registrul RO e-Factura prin Formularul 082. Termenul-limită este 26 mai 2026.

Facturile nu vor mai putea fi trimise simplu, în PDF sau pe hârtie. Ele trebuie generate în format XML, conform standardului UBL 3.0, apoi încărcate în sistemul ANAF prin SPV.

Transmiterea trebuie făcută în maximum 5 zile lucrătoare de la emitere.

În practică, beneficiarul nu va mai putea face plata dacă factura nu apare validată în sistemul RO e-Factura. Cu alte cuvinte, fără factură electronică validă, colaboratorul riscă să nu își primească banii.

Noile reguli vin și cu sancțiuni consistente pentru cei care nu respectă procedura. Persoanele fizice care nu se înregistrează în sistem sau nu transmit facturile riscă amenzi între 1.000 și 2.500 de lei. Dacă termenul de 5 zile lucrătoare este depășit, sancțiunile pot ajunge până la 10.000 de lei, în funcție de gravitatea situației. Și companiile beneficiare pot fi sancționate. Dacă acceptă facturi clasice în format PDF sau pe hârtie în locul celor XML validate în RO e-Factura, amenda poate ajunge la 15% din valoarea facturii. În plus, cheltuiala respectivă nu va mai putea fi dedusă fiscal.

Criticii măsurii susțin că statul tratează activitățile culturale și intelectuale la fel ca pe activitățile comerciale clasice și transferă asupra persoanelor fizice o sarcină administrativă și tehnică dificil de gestionat. În plus, mulți colaboratori ocazionali - scriitori, traducători sau artiști care încasează sporadic venituri din drepturi de autor - vor fi obligați să își facă conturi SPV, să utilizeze aplicații compatibile XML și să respecte proceduri fiscale complexe pentru sume care, de multe ori, sunt modeste.

La 1 februarie, Guvernul a decis o păsuire fiscală, după presiunea publică și criticile venite din rândul societății civile, pentru sutele de mii de români care obțin venituri din drepturi de autor. Persoanele fizice care trebuiau să se înroleze în sistemul e-factura au primit păsuire de la guvern până pe data de 1 iunie 2026, deși măsura ar fi trebiuit să se aplice încă de la 1 ianuarie. După aceea însă, în premieră, toți acești contribuabili vor trebui să emită facturi pentru a încasa veniturile, exact ca firmele.