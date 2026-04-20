Teheranul a anunțat că nu mai participă la negocierile de pace de la Islamabad. Trump lansează noi amenințări

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ale Americii escaladează din nou, după ce Teheranul a anunțat că nu va participa la noi negocieri, iar Donald Trump a confirmat confiscarea unei nave iraniene în apropierea strâmtorii Hormuz. Incidentul pune sub semnul întrebării armistițiul fragil și riscă să blocheze o nouă rundă de discuții diplomatice, în timp ce amenințările reciproce și miza energetică globală amplifică riscul unei crize majore în regiune.

Președintele Donald Trump a anunțat duminică că o navă de marfă iraniană care a încercat să treacă de blocada impusă de SUA în apropierea strâmtorii Hormuz a fost confiscată. „Avem custodia deplină a navei lor și vedem ce se află la bord!", a scris Trump pe rețelele de socializare, arată The Guardian.

Conform sursei citate, armata iraniană a declarat că nava venea din China. „Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor lua măsuri împotriva acestei pirateriei armate comise de armata americană", a declarat un purtător de cuvânt al armatei iraniene, citat de presa de stat. Incidentul de duminică seară a ridicat posibilitatea ca armistițiul să eșueze înainte ca negociatorii să se poată reuni din nou în Pakistan.

SUA anunțaseră luni că vor trimite o delegație în Pakistan pentru o altă posibilă rundă de discuții menite să pună capăt războiului dintre SUA și Iran. Însă comentariile presei de stat iraniene, conform cărora „în prezent nu există planuri de participare la următoarea rundă", păreau să pună în pericol această ultimă rundă de negocieri înainte ca acestea să fi început măcar.

Revenirea unei delegații americane la Islamabad, condusă de vicepreședintele JD Vance, alături de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, are loc după ce Iranul a reimpus sâmbătă restricții stricte asupra tranzitului navelor comerciale în strâmtoarea Hormuz, anulând un acord încheiat cu câteva ore înainte de redeschiderea căii navigabile strategice, din cauza refuzului SUA de a ridica blocada navală.

„Iranul a declarat că absența sa de la a doua rundă de discuții a provenit din ceea ce a numit cerințe excesive ale Washingtonului, așteptări nerealiste, schimbări constante de poziție, contradicții repetate și blocada navală continuă, pe care o consideră o încălcare a armistițiului", a scris agenția oficială de știri iraniană IRNA. Trump a declarat duminică că orice discuții la Islamabad, care ar urma să aibă loc înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni, miercuri, reprezintă „ultima șansă" pentru Iran de a ajunge la un acord de pace.

„Dacă Iranul nu semnează acest acord, întreaga țară va fi aruncată în aer", a declarat el pentru Fox News. Trump a reiterat apoi o amenințare făcută anterior, cum că SUA vor distruge în mod specific centralele electrice și podurile Iranului dacă nu semnează acordul. El a spus că acordul oferit de SUA, care implică redeschiderea strâmtorii și asigurarea că Iranul nu are uraniu îmbogățit, este un „acord foarte corect și rezonabil" și, dacă Iranul nu acceptă, a promis că va distruge „fiecare centrală electrică" și „fiecare pod".